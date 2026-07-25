Huế lập kỷ lục chế biến 300 tô bún bò cùng lúc

TPO - 30 nghệ nhân ẩm thực đến từ nhiều địa phương cùng tham gia chế biến, quảng diễn 300 tô bún bò Huế tại công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, góp phần xác lập Kỷ lục Việt Nam và tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tri thức dân gian Bún bò Huế.

Chiều 25/7, tại công viên Thương Bạc, Sở Du lịch TP. Huế tổ chức sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam về chế biến và quảng diễn món bún bò Huế trong khuôn khổ chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026.

Công viên Thương Bạc, nơi diễn ra quảng diễn chế biến bún bò Huế.

Sự kiện quy tụ hơn 30 nghệ nhân, đầu bếp và chuyên gia ẩm thực đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam cùng tham gia chế biến, quảng diễn món bún bò Huế theo quy trình truyền thống.

Tổng cộng 300 tô bún bò Huế được hoàn thiện và trưng bày phục vụ công tác thẩm định, xác lập kỷ lục.

300 tô bún bò được các nghệ nhân ẩm thực chế biến cùng lúc.

Các chuyên gia thẩm định tô bún bò đã được chế biến hoàn chỉnh, nhằm xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, hoạt động nhằm tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tri thức dân gian Bún bò Huế, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - Kinh đô ẩm thực, góp phần đưa món ăn đặc trưng của Cố đô đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Sau quá trình kiểm tra, thẩm vị và đánh giá của Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam (VietKings), chương trình đã được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao chứng nhận đồng hành cho 31 nghệ nhân, đầu bếp và đơn vị tham gia sự kiện.

Thành phần nguyên liệu không thể thiếu để chế biến thành tô bún bò Huế hoàn chỉnh.

Những tô bún bò Huế trong quá trình chế biến.

Ban tổ chức kỳ vọng việc xác lập kỷ lục sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Huế, nâng cao vị thế thương hiệu bún bò Huế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và hướng tới quảng bá rộng rãi ra thế giới.