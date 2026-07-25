Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huế lập kỷ lục chế biến 300 tô bún bò cùng lúc

Ngọc Văn

TPO - 30 nghệ nhân ẩm thực đến từ nhiều địa phương cùng tham gia chế biến, quảng diễn 300 tô bún bò Huế tại công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, góp phần xác lập Kỷ lục Việt Nam và tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tri thức dân gian Bún bò Huế.

Chiều 25/7, tại công viên Thương Bạc, Sở Du lịch TP. Huế tổ chức sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam về chế biến và quảng diễn món bún bò Huế trong khuôn khổ chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026.

bun-bo-hue-5.jpg
Công viên Thương Bạc, nơi diễn ra quảng diễn chế biến bún bò Huế.

Sự kiện quy tụ hơn 30 nghệ nhân, đầu bếp và chuyên gia ẩm thực đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam cùng tham gia chế biến, quảng diễn món bún bò Huế theo quy trình truyền thống.

Tổng cộng 300 tô bún bò Huế được hoàn thiện và trưng bày phục vụ công tác thẩm định, xác lập kỷ lục.

bun-bo-hue-6.jpg
300 tô bún bò được các nghệ nhân ẩm thực chế biến cùng lúc.
bun-bo-hue-11.jpg
Các chuyên gia thẩm định tô bún bò đã được chế biến hoàn chỉnh, nhằm xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, hoạt động nhằm tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tri thức dân gian Bún bò Huế, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - Kinh đô ẩm thực, góp phần đưa món ăn đặc trưng của Cố đô đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Sau quá trình kiểm tra, thẩm vị và đánh giá của Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam (VietKings), chương trình đã được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao chứng nhận đồng hành cho 31 nghệ nhân, đầu bếp và đơn vị tham gia sự kiện.

bun-bo-hue-2.jpg
Thành phần nguyên liệu không thể thiếu để chế biến thành tô bún bò Huế hoàn chỉnh.
bun-bo-hue-13.jpg
Những tô bún bò Huế trong quá trình chế biến.

Ban tổ chức kỳ vọng việc xác lập kỷ lục sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Huế, nâng cao vị thế thương hiệu bún bò Huế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và hướng tới quảng bá rộng rãi ra thế giới.

Ngọc Văn
#bún bò Huế #kỷ lục Việt Nam #Huế Kinh đô ẩm thực 2026 #tri thức dân gian bún bò Huế #quảng diễn ẩm thực #VietKings #du lịch Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe