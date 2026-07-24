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Hàng không - Du lịch

Khách Tây mê sân khấu kể chuyện làng chài, chợ quê Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - "Chúng tôi đứng đây hơn 2 tiếng đồng hồ, có những lúc trời mưa nữa nhưng câu chuyện được kể trên kia quá hấp dẫn nên không thể rời đi. Tôi đã hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa của người dân Đà Nẵng", chị Emma, du khách Mỹ, bày tỏ.

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Tối 23/7, tại công viên biển Đông (thành phố Đà Nẵng﻿) đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội tận hưởng﻿ Đà Nẵng﻿, mở đầu mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí đặc sắc. Ảnh: T.H.
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Từ dòng sông, biển cả, những làng chài ven biển, phiên chợ quê, làng nghề truyền thống đến nhịp sống của một đô thị trẻ năng động, chương trình không chỉ tái hiện hành trình hình thành và phát triển của vùng đất mà còn truyền tải thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
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Rất đông người dân, du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài đã đổ về công viên biển Đông để thưởng thức những tiết mục đặc sắc.
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Chị Anna (du khách Mỹ) cho hay đã đến từ sớm và theo dõi chương trình không rời mắt. Chị đặc biệt ấn tượng những phần trình diễn có trang phục truyền thống, kể về nhịp sống của người dân như đánh cá, chèo thuyền, buôn bán ở chợ.
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Du khách cùng hoà trong không gian lung linh, giàu cảm xúc của chương trình.
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Một Đà Nẵng hiện lên hiền hòa, chân thực khiến du khách mê mẩn. "Chúng tôi ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ, có những lúc trời mưa nữa nhưng câu chuyện được kể trên kia quá hấp dẫn nên không thể rời đi. Tôi đã hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa của người dân Đà Nẵng", chị Emma (du khách Mỹ) bày tỏ.
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Theo lãnh đạo thành phố, mỗi chương trình sẽ là một điểm chạm để người dân và du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Đà Nẵng. Từ đó lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.
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Gia đình du khách quốc tế hứng thú với những màn trình diễn trên sân khấu, đặc biệt màn múa trống, chèo thuyền khiến các em nhỏ hào hứng.
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Cả ngàn du khách quốc tế đứng hàng giờ để theo dõi các tiết mục. "Đây là một cách kể chuyện thành phố rất hay. Tôi cảm nhận được cuộc sống bình yên, hiền hòa, hiếu khách của người dân Đà Nẵng. Đây là điểm đến mà nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay lại", ông Darwin - du khách Úc - chia sẻ.
Thanh Hiền
#Khách Tây #sân khấu #làng chài #chợ quê #du khách #Tận hưởng Đà Nẵng #biển Đà Nẵng

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