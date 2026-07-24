Khách Tây mê sân khấu kể chuyện làng chài, chợ quê Đà Nẵng

TPO - "Chúng tôi đứng đây hơn 2 tiếng đồng hồ, có những lúc trời mưa nữa nhưng câu chuyện được kể trên kia quá hấp dẫn nên không thể rời đi. Tôi đã hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa của người dân Đà Nẵng", chị Emma, du khách Mỹ, bày tỏ.
Rất đông người dân, du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài đã đổ về công viên biển Đông để thưởng thức những tiết mục đặc sắc.
Một Đà Nẵng hiện lên hiền hòa, chân thực khiến du khách mê mẩn. "Chúng tôi ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ, có những lúc trời mưa nữa nhưng câu chuyện được kể trên kia quá hấp dẫn nên không thể rời đi. Tôi đã hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa của người dân Đà Nẵng", chị Emma (du khách Mỹ) bày tỏ.
Cả ngàn du khách quốc tế đứng hàng giờ để theo dõi các tiết mục. "Đây là một cách kể chuyện thành phố rất hay. Tôi cảm nhận được cuộc sống bình yên, hiền hòa, hiếu khách của người dân Đà Nẵng. Đây là điểm đến mà nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay lại", ông Darwin - du khách Úc - chia sẻ.