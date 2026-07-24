Khách Tây mê sân khấu kể chuyện làng chài, chợ quê Đà Nẵng

TPO - "Chúng tôi đứng đây hơn 2 tiếng đồng hồ, có những lúc trời mưa nữa nhưng câu chuyện được kể trên kia quá hấp dẫn nên không thể rời đi. Tôi đã hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa của người dân Đà Nẵng", chị Emma, du khách Mỹ, bày tỏ.