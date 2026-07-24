Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn kết nối biển xanh và đại ngàn

Tiền Lê

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC tổ chức Lễ hội Ngàn hoa với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” từ ngày 15/8 đến 15/9/2026 tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn với các loài hoa đặc trưng của núi rừng đại ngàn cùng nhiều giống hoa rực rỡ đến từ khắp vùng miền. 

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, Quy Nhơn tiếp tục trở thành tâm điểm với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn diễn ra liên tục (từ ngày 15/8 đến 15/9/2026) nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch biển - cao nguyên.

Sau thành công của chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa “Eo gió - Vũ điệu biển xanh”, Quy Nhơn sẽ bước vào giai đoạn sôi động nhất mùa du lịch với chuỗi hoạt động quy mô lớn, kéo dài trong một tháng. Từ Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, Lễ hội Ngàn hoa đến các chương trình giao lưu văn hóa Tây Nguyên, thành phố biển đang từng bước định hình một mùa lễ hội đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và kéo dài thời gian lưu trú.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC tổ chức Lễ hội Ngàn hoa với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” từ ngày 15/8 đến 15/9/2026 tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Lễ hội sẽ trưng bày các loài hoa đặc trưng của núi rừng đại ngàn cùng nhiều giống hoa rực rỡ đến từ khắp vùng miền trong khuôn viên Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Sự kết hợp giữa sắc hoa Tây Nguyên và không gian biển Quy Nhơn mang thông điệp về sự kết nối giữa Pleiku và Quy Nhơn - một hành trình 2 điểm đến đặc sắc của Gia Lai.

Sự kiện khai mạc Lễ hội dự kiến được tổ chức vào tối 15/8, kết hợp chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa tầm thấp, mở màn cho các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong một tháng. Trong thời gian này, du khách sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giải trí được tổ chức liên tục, tạo nên không khí sôi động, đầy màu sắc cho thành phố biển.

tien-phong-8183.png
FLC Quy Nhơn là nơi sẽ diễn ra Lễ hội Ngàn hoa cùng chuỗi sự kiện sôi nổi của Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026

Song song với Lễ hội Ngàn hoa, các đêm hội giao lưu văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên cũng sẽ được tổ chức định kỳ ngay tại quần thể FLC Quy Nhơn vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Những giai điệu cồng chiêng vang vọng, vòng xoang truyền thống rực lửa và không gian sử thi nguyên bản của đại ngàn Tây Nguyên, hứa hẹn sẽ là trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.

Sự kết hợp giữa văn hóa Tây Nguyên và không gian biển Quy Nhơn tiếp tục khẳng định thông điệp kết nối “Đại ngàn chạm biển xanh” - dấu ấn xuyên suốt của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Bên cạnh chuỗi sự kiện, Gia Lai đang phối hợp với Tập đoàn FLC nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch kết nối Quy Nhơn - Pleiku bằng đường bộ và trực thăng, hướng tới hình thành các hành trình trải nghiệm từ đại ngàn đến biển xanh. Sự kết hợp giữa thiên nhiên cao nguyên, văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng, golf và du lịch biển được kỳ vọng sẽ tạo nên dòng sản phẩm có tính khác biệt, phát huy lợi thế liên kết vùng và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Trước đó, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, ngày 11/7/2026, Ban Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) đã công bố Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn là địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động chính của sự kiện, gồm Lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, Chương trình kết nối giao thương B2B và Gala Dinner, diễn ra từ ngày 13 - 17/8/2026.

Trong suốt một thập kỷ phát triển (2016-2026), FLC Quy Nhơn đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch địa phương, đồng hành cùng chính quyền tỉnh đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến nổi bật của du lịch nghỉ dưỡng, golf và MICE. Trên nền tảng đó, việc Tập đoàn FLC tiếp tục phối hợp cùng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ hội Ngàn hoa, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 và phát triển các sản phẩm du lịch mới được kì vọng tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho tăng trưởng du lịch của Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Tiền Lê
#Lễ hội hoa #Quy Nhơn #Gia Lai #du lịch biển #văn hóa Tây Nguyên #FLC Quy Nhơn #Năm Du lịch Quốc gia #Eo Gió #điểm đến hấp dẫn tại Gia Lai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe