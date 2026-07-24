Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn kết nối biển xanh và đại ngàn

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC tổ chức Lễ hội Ngàn hoa với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” từ ngày 15/8 đến 15/9/2026 tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn với các loài hoa đặc trưng của núi rừng đại ngàn cùng nhiều giống hoa rực rỡ đến từ khắp vùng miền.

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, Quy Nhơn tiếp tục trở thành tâm điểm với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn diễn ra liên tục (từ ngày 15/8 đến 15/9/2026) nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch biển - cao nguyên.

Sau thành công của chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa “Eo gió - Vũ điệu biển xanh”, Quy Nhơn sẽ bước vào giai đoạn sôi động nhất mùa du lịch với chuỗi hoạt động quy mô lớn, kéo dài trong một tháng. Từ Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, Lễ hội Ngàn hoa đến các chương trình giao lưu văn hóa Tây Nguyên, thành phố biển đang từng bước định hình một mùa lễ hội đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và kéo dài thời gian lưu trú.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC tổ chức Lễ hội Ngàn hoa với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” từ ngày 15/8 đến 15/9/2026 tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Lễ hội sẽ trưng bày các loài hoa đặc trưng của núi rừng đại ngàn cùng nhiều giống hoa rực rỡ đến từ khắp vùng miền trong khuôn viên Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Sự kết hợp giữa sắc hoa Tây Nguyên và không gian biển Quy Nhơn mang thông điệp về sự kết nối giữa Pleiku và Quy Nhơn - một hành trình 2 điểm đến đặc sắc của Gia Lai.

Sự kiện khai mạc Lễ hội dự kiến được tổ chức vào tối 15/8, kết hợp chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa tầm thấp, mở màn cho các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong một tháng. Trong thời gian này, du khách sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giải trí được tổ chức liên tục, tạo nên không khí sôi động, đầy màu sắc cho thành phố biển.

FLC Quy Nhơn là nơi sẽ diễn ra Lễ hội Ngàn hoa cùng chuỗi sự kiện sôi nổi của Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026

Song song với Lễ hội Ngàn hoa, các đêm hội giao lưu văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên cũng sẽ được tổ chức định kỳ ngay tại quần thể FLC Quy Nhơn vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Những giai điệu cồng chiêng vang vọng, vòng xoang truyền thống rực lửa và không gian sử thi nguyên bản của đại ngàn Tây Nguyên, hứa hẹn sẽ là trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.

Sự kết hợp giữa văn hóa Tây Nguyên và không gian biển Quy Nhơn tiếp tục khẳng định thông điệp kết nối “Đại ngàn chạm biển xanh” - dấu ấn xuyên suốt của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Bên cạnh chuỗi sự kiện, Gia Lai đang phối hợp với Tập đoàn FLC nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch kết nối Quy Nhơn - Pleiku bằng đường bộ và trực thăng, hướng tới hình thành các hành trình trải nghiệm từ đại ngàn đến biển xanh. Sự kết hợp giữa thiên nhiên cao nguyên, văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng, golf và du lịch biển được kỳ vọng sẽ tạo nên dòng sản phẩm có tính khác biệt, phát huy lợi thế liên kết vùng và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.