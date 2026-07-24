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Mỹ:

Gấu trèo cột điện, bị điện giật tử vong

Hồng Nhung

TPO - Một con gấu bất ngờ trèo lên đỉnh cột điện ở bang New Mexico, Mỹ, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp khiến nhiều người sửng sốt. Tuy nhiên, sự việc kết thúc đầy đáng tiếc khi con vật được cho là đã bị điện giật tử vong trước khi lực lượng chức năng kịp giải cứu.

Một đoạn video ghi lại cảnh một con gấu đứng chênh vênh trên thanh ngang của cột điện cao thế tại khu vực gần thị trấn Gladstone, bang New Mexico, đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội trong những ngày qua. Hình ảnh cho thấy con vật liên tục thở hổn hển, cố gắng giữ thăng bằng ở độ cao hàng chục mét, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Đoạn video được ghi lại tại khu vực cách thành phố Santa Fe khoảng 274km về phía đông. Sau khi được chia sẻ rộng rãi, Bộ Nội vụ Mỹ cũng đăng tải lại đoạn clip cùng dòng bình luận hài hước: "Chúng tôi đánh giá cao sự nhiệt tình đối với mục tiêu thống trị năng lượng của nước Mỹ, nhưng đây không phải điều mà chúng tôi muốn nói đến".

Xôn xao hình ảnh một con gấu bất ngờ trèo lên đỉnh cột điện ở bang New Mexico (Mỹ). Nguồn: Storyful.

Theo Storyful, đoạn video còn ghi lại cuộc gọi của một người dân tới số khẩn cấp 911 để báo về sự việc.

"Tôi gọi để báo có một con gấu đang ở trên đỉnh cột điện", người này nói với nhân viên tổng đài.

Phía tổng đài cho biết lực lượng chức năng của bang đã được thông báo. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc gây mê khi con gấu vẫn ở trên cột điện được đánh giá là quá nguy hiểm, bởi con vật có thể rơi từ độ cao lớn xuống đất.

Bà Shannon Mullens - người quay đoạn video - cho biết bà cùng gia đình đang di chuyển trên quốc lộ 56 từ thị trấn Red River (New Mexico) đến bang Oklahoma thì phát hiện điều bất thường.

"Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là một con gấu đã chết. Chúng tôi phải quay xe lại vì không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Khi đến gần hơn, chúng tôi mới nhận ra nó vẫn còn sống", bà Mullens kể.

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Con gấu đã bị điện giật và tử vong trước khi lực lượng cứu hộ động vật hoang dã có thể triển khai phương án giải cứu an toàn. Nguồn: Storyful.

Theo New York Post, con gấu đã bị điện giật và tử vong trước khi lực lượng cứu hộ động vật hoang dã có thể triển khai phương án giải cứu an toàn.

Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết gấu đôi khi trèo lên cột điện do hoảng sợ trước sự xuất hiện của con người, xe cộ hoặc chó. Trong những tình huống như vậy, chúng thường xem cột điện giống như thân cây để tìm nơi trú ẩn và tránh nguy hiểm.

Năm 2021, một con gấu từng trèo lên cột điện ở bang Arizona, Mỹ nhưng được lực lượng chức năng giải cứu thành công và an toàn.

Hồng Nhung
Fox News
#Gấu trèo cột điện ở New Mexico #động vật hoang dã

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