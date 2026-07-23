Diễn biến mới nhất tại Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển

Sáng 22/7, Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cùng với Doanh nghiệp Dự án là Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị đã tổ chức Lễ cất nóc Đài Kiểm soát không lưu Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Tham dự buổi lễ có đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tại Quảng Trị - đơn vị sẽ tiếp nhận, quản lý và vận hành Đài Kiểm soát không lưu khi Dự án đi vào khai thác. Cùng tham dự còn có đại diện Chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và Ban Quản lý dự án.

Lễ cất nóc Đài kiểm soát không lưu tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Sự kiện đánh dấu Đài Kiểm soát không lưu trở thành hạng mục thứ 10 của dự án hoàn thành phần kết cấu, mở ra giai đoạn hoàn thiện công trình và lắp đặt các hệ thống thiết bị chuyên ngành, đồng thời thể hiện dự án đang được triển khai đúng tiến độ.

Được ví như “bộ não” điều hành toàn bộ hoạt động bay, Đài Kiểm soát không lưu là một trong những hạng mục quan trọng bậc nhất của sân bay, giữ vai trò bảo đảm an toàn và điều phối toàn bộ hoạt động khai thác khi công trình đi vào vận hành. Công trình được thiết kế 11 tầng và tầng mái, có cao độ sàn đỉnh 44,34 m, điểm cao nhất đạt 51,73 m, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về quan sát, điều hành bay và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát không lưu chuyên dụng. Đây cũng là hạng mục có yêu cầu đặc biệt khắt khe về kết cấu, kiến trúc và kỹ thuật thi công.

Chính vì vậy, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đã ưu tiên tập trung mọi nguồn lực triển khai hạng mục trọng điểm từ giai đoạn đầu. Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa chất phức tạp cùng áp lực tiến độ, đội ngũ kỹ sư và công nhân đã nỗ lực thi công ngày đêm để đưa công trình về đích đúng kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho việc vận hành đồng bộ hệ thống khi sân bay chính thức đi vào khai thác.

Đài Kiểm soát không lưu tại dự án Cảng Hàng không Quảng Trị

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), khởi công từ tháng 7/2024 với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Mới đây, dự án đã chính thức được điều chỉnh quy hoạch từ cảng hàng không cấp 4C lên cấp 4E, cho phép tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350, mở rộng năng lực khai thác và tạo dư địa phát triển dài hạn cho sân bay trong tương lai.

Song song với việc hoàn thành phần kết cấu Đài Kiểm soát không lưu, nhiều hạng mục trọng điểm khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đối với nhà ga hành khách, các hạng mục kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành; công tác xây trát mặt trong, mặt ngoài, thi công kết cấu thép mái cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ. Trong khi đó, hạng mục đường cất hạ cánh đã hoàn thành; hạng mục đường lăn và hệ thống thoát nước khu bay cũng đã hoàn thành các công tác bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền đạt yêu cầu kỹ thuật.

Việc Đài Kiểm soát không lưu hoàn thành phần kết cấu trong bối cảnh các hạng mục trọng yếu đồng loạt tăng tốc thi công tiếp tục khẳng định quyết tâm của Liên danh nhà đầu tư và các đơn vị thi công trong việc đưa Dự án Cảng hàng không Quảng Trị về đích đúng tiến độ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình thành một cảng hàng không hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.