Độc lạ: 'Thưởng nóng' cư dân rủ người thân, bạn bè đi chơi

TPO - Dubai - Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) triển khai chương trình thưởng cho cư dân các gói ưu đãi trị giá hơn 800 USD nếu mời thành công người thân, bạn bè đến du lịch, trong bối cảnh lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh do xảy ra xung đột Trung Đông.

Chương trình Dubai Invite do Sở Kinh tế và Du lịch Dubai triển khai cho phép cư dân UAE mời bạn bè và người thân đến du lịch. Nếu những người này thực hiện chuyến đi, cư dân sẽ nhận được các quyền lợi có tổng giá trị hơn 3.000 dirham UAE (khoảng 817 USD).

Trung tâm Dubai với tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Al Khalifa. Ảnh: Reuters.

Theo trang web Visit Dubai, cư dân sẽ nhận được một gói quyền lợi gồm các đêm nghỉ tại khách sạn, ưu đãi ăn uống và vé tham quan các điểm du lịch.

Theo điều kiện của chương trình, mỗi cư dân được nhận tối đa ba gói quyền lợi đối với những du khách đến trước ngày 31/10. Tuy nhiên, các quyền lợi có thể được sử dụng đến hết tháng 12 năm nay.

Những người được mời phải là người không cư trú tại UAE, nhập cảnh bằng thị thực du lịch hợp lệ và chỉ được một cư dân duy nhất gửi lời mời.

Truyền thông địa phương cho biết chỉ trong 48 giờ đầu tiên từ thời điểm công bố, chương trình đã thu hút hơn 10.000 đơn đăng ký.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh ngành du lịch UAE đang trải qua giai đoạn suy giảm đáng kể, với lượng hành khách quốc tế giảm mạnh.

Vào tháng 2, Iran tiến hành cuộc tấn công đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái, trong đó các đòn tấn công đã đánh trúng khách sạn Fairmont nổi tiếng thế giới và Sân bay quốc tế Dubai.

Vụ việc làm sụp đổ hình ảnh về một "thiên đường xa hoa", an toàn trước những bất ổn của khu vực, vốn được Dubai quảng bá tới giới siêu giàu và các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Năm 2025, Dubai đón gần 20 triệu lượt khách du lịch, mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra, số hãng hàng không khai thác tại các sân bay Dubai đã giảm một nửa.

Nhiều báo cáo cho thấy các khách sạn rơi vào tình trạng dư thừa phòng nghiêm trọng, các doanh nghiệp chứng kiến doanh thu giảm hơn 50%.

Du lịch Dubai lao đao.

Một số khách sạn nổi tiếng nhất của Dubai đã đóng cửa hoàn toàn, trong đó nhiều cơ sở đẩy sớm kế hoạch cải tạo và nâng cấp, như khách sạn Burj Al Arab với kiến trúc hình cánh buồm, dự kiến đóng cửa trong 18 tháng để thực hiện đợt trùng tu quy mô lớn.

Các khách sạn và doanh nghiệp khác đang tận dụng chương trình mới của chính phủ, đưa ra các chính sách giảm giá tới 45% và tặng thêm đêm lưu trú miễn phí.