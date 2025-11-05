FLC Quy Nhơn: Điểm đến của các sự kiện tầm cỡ quốc gia

Tại vùng biển Nhơn Lý, FLC Quy Nhơn trở thành tâm điểm khi được lựa chọn làm địa điểm tổ chức Diễn tập Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không Việt Nam (SAREX 2025), sự kiện quy mô cấp quốc gia lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là cuộc diễn tập chuyên môn có ý nghĩa chiến lược, SAREX 2025 còn là dấu ấn cho thấy năng lực hạ tầng và dịch vụ chuyên nghiệp của FLC Quy Nhơn – điểm đến luôn đồng hành cùng các hoạt động trọng điểm quốc gia.

“Tổng hành dinh” của cuộc Diễn tập Hàng không lớn nhất Việt Nam

Chiều ngày 04/11, Bộ Xây dựng phối hợp cùng Cục Hàng không Việt Nam tổ chức buổi diễn tập thực binh trong khuôn khổ Diễn tập Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không tại khu vực biển Nhơn Lý, FLC Quy Nhơn. Dự chỉ đạo Diễn tập có ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban chỉ đạo; Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Phó ban chỉ đạo; Thượng tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, đại diện Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp hàng không và đơn vị truyền thông trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh cuộc diễn tập SAREX 2025 là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực phối hợp và rút ra bài học thực tiễn để hoàn thiện cơ chế ứng phó khẩn nguy hàng không. (Ảnh: VATM)

Kịch bản giả định đặt ra tình huống một tàu bay dân dụng gặp sự cố kỹ thuật khi bay qua vùng trời tỉnh Gia Lai và rơi xuống biển. Ngay sau khi tín hiệu khẩn nguy phát đi, lực lượng chức năng lập tức triển khai ba mũi tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gồm trên bộ, trên không và trên biển.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 400 đại biểu, chiến sĩ và cán bộ thuộc các lực lượng hàng không dân dụng, hàng hải, quốc phòng cùng các đơn vị của tỉnh Gia Lai. (Ảnh: FLC Quy Nhơn)

Từ FLC Quy Nhơn – “tổng hành dinh” của SAREX 2025, các mũi trực thăng, tàu cứu hộ và xe cứu thương đồng loạt xuất phát, phối hợp hiệp đồng, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trên bầu trời, trực thăng lượn vòng tìm kiếm, hỗ trợ trục vớt nạn nhân trọng thương cần đưa đi cấp cứu gấp. (Ảnh: FLC Quy Nhơn)

Trong khi bên dưới, lực lượng cứu hộ hàng hải, công an nhân dân phối hợp cùng đội ngũ y tế thực hiện các thao tác cứu hộ, sơ cứu và phân loại nạn nhân. (Ảnh: VATM)

Từ khu vực FLC Quy Nhơn – nơi đặt trung tâm chỉ huy và hậu cần của cuộc diễn tập, các bộ phận điều phối liên tục cập nhật, điều chỉnh phương án ứng cứu linh hoạt theo từng tình huống thực tế. Toàn bộ quá trình được triển khai nhịp nhàng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia. Những thao tác chuyên nghiệp, quyết đoán ở từng mũi cứu nạn cho thấy tinh thần chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó cao độ trước mọi tình huống khẩn cấp.

Cuộc diễn tập khép lại với nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, đồng thời là dịp rà soát và hoàn thiện quy trình ứng cứu trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam.

Điểm đến của các sự kiện mang tầm quốc gia

Không chỉ đồng hành cùng SAREX 2025, trong những năm qua, FLC Quy Nhơn đã liên tục được “chọn mặt gửi vàng” để đăng cai hàng loạt sự kiện quy mô lớn – từ cấp tỉnh, khu vực cho đến quốc gia, khẳng định vị thế là điểm đến hội nghị, sự kiện hàng đầu miền Trung.

Trải dài trên diện tích 1.300 ha ven biển Nhơn Lý, ôm trọn Eo Gió thơ mộng, FLC Quy Nhơn được xem là tổ hợp nghỉ dưỡng – hội nghị – giải trí quy mô hàng đầu Việt Nam. Quần thể bao gồm gần 100 biệt thự cùng hơn 1.000 phòng khách sạn mang phong cách kiến trúc hiện đại, phóng khoáng, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng biển.

Nổi bật trong quần thể là FLC Golf Links Quy Nhơn – sân golf 36 hố ven biển chuẩn quốc tế, được thiết kế bởi các kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Năm 2024–2025, sân golf vinh dự góp mặt trong Top 100 sân golf hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

FLC Quy Nhơn sở hữu trung tâm Hội nghị Quốc tế với 7 phòng họp hiện đại, sức chứa lên đến 1.500 khách, được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ tiên tiến, là địa điểm lý tưởng cho các diễn đàn xúc tiến đầu tư, hội nghị cấp cao hay lễ hội thể thao - du lịch - văn hóa.

Với hạ tầng hiện đại, dịch vụ đồng bộ và vị trí đắc địa bên bờ biển Nhơn Lý, FLC Quy Nhơn đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm hội nghị – sự kiện – nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, nơi kết nối những dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước.