Sắp mở cửa sân bay Liên Khương

TPO - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không sau thời gian nâng cấp. Đây là bước nghiệm thu quan trọng trước khi sân bay mở cửa khai thác trở lại, dự kiến từ ngày 19/8 tới đây.

Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương đang thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn các hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không mới sau thời gian nâng cấp hạ tầng sân bay.

Theo chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam, đợt bay kiểm tra và hiệu chuẩn diễn ra từ ngày 23-28/7. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá toàn diện chất lượng vận hành của hệ thống thiết bị dẫn đường, đèn tín hiệu và các hạng mục kỹ thuật phục vụ hoạt động bay.

Sân bay Liên Khương bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống.

Để bảo đảm an toàn, sân bay Liên Khương phối hợp với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ công tác điều hành bay, giám sát an ninh, an toàn và thực hiện các thủ tục chuyên ngành theo quy định.

Theo đại diện sân bay Liên Khương, công tác định vị, căn chỉnh và bay hiệu chuẩn là điều kiện bắt buộc để cơ quan chức năng đánh giá chất lượng hệ thống, làm cơ sở xem xét cấp phép đưa các thiết bị vào hoạt động chính thức. Sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa khai thác trở lại từ ngày 19/8.

Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa từ 19/8.

Theo kế hoạch, sân bay sẽ khôi phục mạng lưới đường bay nội địa kết nối với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng, với tần suất trung bình từ 36-40 chuyến bay đi và đến mỗi ngày.

Đối với các đường bay quốc tế, tuyến Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến được nối lại với tần suất khoảng 8 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Riêng trong ngày đầu tiên khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay đi và đến.



Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa từ ngày 4/3 theo quyết định của Bộ Xây dựng, phục vụ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn. Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, triển khai, là công trình giao thông hàng không cấp I với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Quy mô gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09-27, hệ thống đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Trước khi đóng cửa sửa chữa và nâng cấp, sân bay Liên Khương mỗi năm phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách du lịch đến từ các thị trường quốc tế.

Sân bay Liên Khương được xây dựng từ năm 1933 bởi người Pháp, sân bay từng được nâng cấp nhiều lần, trong đó đáng chú ý là giai đoạn 2003-2007. Sân bay Liên Khương được cải tạo đạt tiêu chuẩn 4D, khai thác được các loại máy bay Airbus A320, A321.