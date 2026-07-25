Tiếp viên hàng không bị bắt tại sân bay Mỹ

TPO - Một tiếp viên hàng không của Southwest Airlines vừa bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ ngay khi đang làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Nashville, bang Tennessee, Mỹ với cáo buộc lưu trú bất hợp pháp sau khi visa hết hạn. Vụ việc đang gây nhiều tranh cãi.

Theo thông báo của ICE, người bị bắt là Lorenzo Thompson, công dân Jamaica. Cơ quan này cho biết, Thompson nhập cảnh vào Mỹ ngày 17/4/2021 bằng visa tạm thời, được phép lưu trú trong 6 tháng trước khi visa hết hạn vào ngày 16/10/2021. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục ở lại Mỹ sau thời điểm này.

Ngày 14/7 vừa qua, Thompson bị các nhân viên ICE bắt giữ khi đang làm việc với vai trò tiếp viên hàng không tại sân bay quốc tế Nashville. ICE cho biết quá trình bắt giữ diễn ra trong trật tự, không xảy ra sự cố. Thompson bị tạm giữ trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục tố tụng về nhập cư.

Nhân vụ việc, ICE cũng nhắc lại chương trình tự nguyện rời khỏi Mỹ dành cho những người cư trú bất hợp pháp. Theo cơ quan này, những người đủ điều kiện có thể nhận hỗ trợ tài chính lên tới 2.600 USD, cùng chi phí đi lại nếu tự nguyện xuất cảnh trước khi bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Về phía Southwest Airlines, hãng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ việc.

Một tiếp viên hàng không của Southwest Airlines đã ICE bắt giữ tại sân bay quốc tế Nashville, bang Tennessee, Mỹ. Ảnh: Aviation A2Z.

Trong khi đó, Transport Workers Union (TWU) Local 556 - công đoàn đại diện cho các tiếp viên hàng không của Southwest Airlines - xác nhận Thompson bị bắt ngay khi đang làm nhiệm vụ.

Công đoàn cho biết đang hỗ trợ Thompson và gia đình trong suốt quá trình pháp lý, đồng thời nhấn mạnh mọi thành viên đều xứng đáng được đối xử bằng sự tôn trọng và nhân phẩm, bất kể hoàn cảnh của vụ việc. Tuy nhiên, tổ chức này không bình luận về tình trạng nhập cư hay giấy phép lao động của Thompson.

Vụ bắt giữ cũng làm dấy lên nhiều tranh luận trong ngành hàng không Mỹ bởi các tiếp viên hàng không thường phải trải qua quy trình xác minh tư cách làm việc trước khi được tuyển dụng.

Trong khi ICE khẳng định Thompson lưu trú quá hạn visa, các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư lại đưa ra thông tin khác. Labor Council for Latin American Advancement (Hội đồng Lao động vì sự tiến bộ của người Mỹ Latinh) cho biết Thompson đang theo đuổi các thủ tục nhập cư hợp pháp và mô tả ông là một nhân viên tận tâm.

Bên cạnh đó, một chiến dịch gây quỹ nhằm hỗ trợ chi phí pháp lý cho Thompson cho biết ông đã rời Jamaica sau khi phải đối mặt với tình trạng bạo hành đe dọa đến tính mạng. Chiến dịch này cũng khẳng định Thompson không có tiền án, đang sở hữu giấy phép lao động hợp lệ và đã nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ trong khi tiếp tục tìm kiếm tư cách cư trú hợp pháp.

Theo Fox News, những thông tin này hiện chưa được ICE xác nhận. Cơ quan di trú Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi về các tuyên bố liên quan đến đơn xin tị nạn hoặc giấy phép lao động của Thompson.

Vụ việc hiện sẽ được đưa ra hệ thống tòa án di trú Mỹ để xem xét tình trạng pháp lý cũng như các hồ sơ đang chờ xử lý của Thompson. Trong thời gian đó, ICE cho biết ông vẫn sẽ bị giam giữ theo quy định của liên bang.