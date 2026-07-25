BEAT OF THE CITY 2026: Sân chơi kết nối cộng đồng hip hop trở lại

Trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026, sự kiện BEAT OF THE CITY 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 đến 19/7/2026, mang đến một không gian lễ hội hoàn toàn mới, nơi âm nhạc, DJ, Hip Hop, nghệ thuật đường phố và văn hóa biển cùng hòa quyện, tạo nên điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 - Hứa hẹn trở thành điểm nhấn mùa hè tại Nha Trang

Festival Biển Khánh Hòa từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được quan tâm, việc đưa các loại hình nghệ thuật đương đại vào không gian lễ hội được xem là hướng đi mới nhằm mở rộng đối tượng tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế. BEAT OF THE CITY 2026 trở lại với mong muốn kiến tạo một sân chơi sáng tạo, nơi những giá trị truyền thống của thành phố biển gặp gỡ nhịp sống hiện đại thông qua ngôn ngữ của âm nhạc và nghệ thuật đường phố.

Sự giao thoa văn hoá cùng sự kiện văn hoá - du lịch của Lễ hội biển Khánh Hoà

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, BEAT OF THE CITY 2026 được định hướng trở thành một không gian giao thoa văn hóa. Tại đây, khán giả sẽ được trải nghiệm những màn trình diễn âm nhạc hiện đại cùng nhiều hoạt động cộng đồng diễn ra xuyên suốt trong ba ngày lễ hội. Chính sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, thể thao đường phố và các hoạt động tương tác sẽ góp phần tạo nên một bầu không khí trẻ trung, cởi mở và giàu tính kết nối ngay giữa lòng thành phố biển Nha Trang.

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ 09:00 đến 22:30 mỗi ngày với nhiều hoạt động liên tục. Ban ngày là không gian dành cho các hoạt động trải nghiệm, khu triển lãm Graffiti, giao lưu cộng đồng, khu tương tác của các thương hiệu, hoạt động mua sắm và văn hóa đường phố. Khi thành phố lên đèn, sân khấu sẽ trở thành tâm điểm của chuỗi chương trình nghệ thuật với các màn trình diễn âm nhạc, DJ Show và vòng tranh tài của giải đấu Hip Hop quốc tế.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là HIPFEST Championship - giải đấu vũ đạo đường phố quốc tế đã có hơn 10 năm hình thành và phát triển, kết nối cộng đồng dancer tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kể từ năm 2018, giải đấu đã tổ chức vòng loại thường niên tại nhiều quốc gia châu Á và trở thành sân chơi uy tín dành cho các dancer chuyên nghiệp. Tại BEAT OF THE CITY 2026, các dancer sẽ tranh tài ở hạng mục All Style Pro 2vs2 cùng hạng mục Showcase dành cho các nhóm nhảy chuyên và bán chuyên trên toàn quốc. Đây không chỉ là cuộc thi về kỹ thuật mà còn là nơi các dancer thể hiện bản sắc cá nhân, khả năng sáng tạo và tinh thần giao lưu của văn hóa Hip Hop.

Song hành cùng HIPFEST là DJ SHOW - chương trình âm nhạc điện tử được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của lễ hội, kết hợp cùng nhiều phong cách âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian giải trí đa sắc màu dành cho người dân và du khách. Những màn trình diễn này không chỉ góp phần khuấy động không khí lễ hội mà còn thể hiện sự hội nhập của đời sống văn hóa trẻ Việt Nam với xu hướng nghệ thuật quốc tế.

Bên cạnh đó, BEAT OF THE CITY 2026 còn dành nhiều không gian cho nghệ thuật đường phố thông qua triển lãm Graffiti, khu trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động giao lưu dành cho cộng đồng yêu Street Art. Việc đưa Graffiti và các loại hình nghệ thuật thị giác vào Festival Biển không chỉ góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ trẻ giới thiệu tác phẩm, lan tỏa tinh thần sáng tạo đến công chúng.

Không chỉ hướng đến cộng đồng yêu Hip Hop hay âm nhạc điện tử, BEAT OF THE CITY 2026 còn mở ra cơ hội để đông đảo người dân và du khách tiếp cận những loại hình nghệ thuật đương đại trong một không gian gần gũi, cởi mở và giàu tính tương tác. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, dancer, DJ và cộng đồng sáng tạo từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu và cùng lan tỏa những giá trị tích cực của văn hóa đường phố.

Với định hướng kết hợp giữa văn hóa - nghệ thuật - du lịch - giải trí, BEAT OF THE CITY 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của Festival Biển Khánh Hòa 2026, góp phần khẳng định hình ảnh Nha Trang là thành phố biển năng động, sáng tạo và hội nhập. Không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn, sự kiện còn là biểu tượng cho sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa địa phương và hơi thở của nghệ thuật đương đại, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dân, du khách và cộng đồng sáng tạo trong nước cũng như quốc tế.