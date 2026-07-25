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Hàng không - Du lịch

'Dạ tiệc ánh sáng' trong đêm biển Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Thanh Hiền

TPO - Lần đầu tiên, biển đêm Đà Nẵng có dạ tiệc ánh sáng. Tên có vẻ "sang chảnh" nhưng thực chất rất mộc mạc, nhẹ nhàng. Du khách cùng chong đèn, nướng bắp, nghe nhạc, hít hà gió biển. Đêm mà mọi giác quan đều được đánh thức.

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Bãi biển ngay Công viên Biển﻿ Đông là nơi diễn ra chương trình dạ tiệc ánh sáng biển﻿ - một sản phẩm du lịch đêm mới của Đà Nẵng﻿, kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc, ẩm thực và không gian biển. Ảnh: Thanh Hiền.
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Sản phẩm du lịch đêm lần đầu tiên tổ chức thu hút đông đảo du khách﻿. Đó không chỉ là một bữa tối, đó là một đêm mùa hè mà mọi giác quan đều được đánh thức.
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Biển đêm lung linh khi được thắp sáng bằng đèn, nến. Du khách đắm chìm trong gió mát lành, nghe những bài hát du dương, chốc chốc lại canh bếp than hồng nướng bắp, khoai.
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Anh Robert (Mỹ) cùng bạn gái bày tỏ rất hài lòng với không gian biển mới lạ này. "Mọi thứ ở đây quá đẹp, nhẹ nhàng và mộc mạc nên tôi rất thích", anh Robert chia sẻ.
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Bàn gỗ, chiếu mây, đèn dầu tạo nên một khung cảnh mộc mạc nhưng tinh tế giữa biển đêm. Du khách có cảm giác như đang sống lại ký ức tuổi thơ.
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Tự tay nướng bắp, khoai, thưởng thức thêm vài món đặc sản Đà Nẵng như mực khô, cá rim.
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Khách quốc tế bày tỏ rất thú vị khi được thư giãn trong bầu không khí không thể "chill" hơn, thoải mái nằm nhoài tận hưởng biển đêm Đà Nẵng mới lạ và đầy ấn tượng. "Chúng tôi ở Đà Nẵng được gần 3 tuần và thường xuyên ra biển. Những đêm trước tôi chỉ dạo bộ, ngồi hóng gió trên vỉa hè rồi về, còn bây giờ thì có cả tiệc đêm trên bãi cát được tổ chức rất chuyên nghiệp. Tôi thích những không gian mở, mang đậm văn hoá địa phương như thế này", anh Edward (du khách Úc) nói.
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Chị Hoàng Lam (TP. Hồ Chí Minh) cùng người thân đến dạ tiệc ánh sáng. Ở đây chị được tận hưởng âm nhạc, ánh sáng, nhâm nhi đặc sản Đà Nẵng. Mọi thứ rất bình dị nhưng lại rất ấn tượng.
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Xuyên suốt chương trình, du khách được hòa mình vào những giai điệu acoustic nhẹ nhàng. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, dạ tiệc ánh sáng biển góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm du lịch đêm của thành phố.
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Chương trình diễn ra trong 3 đêm 24, 25, 26/7, với kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm mùa hè độc đáo.
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Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch còn kỳ vọng đây sẽ là một trong những hoạt được các nhà sáng tạo nội dung yêu thích, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng trẻ trung, sáng tạo và giàu cảm xúc trên các nền tảng số.
Thanh Hiền
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