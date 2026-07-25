'Dạ tiệc ánh sáng' trong đêm biển Đà Nẵng có gì đặc biệt?

TPO - Lần đầu tiên, biển đêm Đà Nẵng có dạ tiệc ánh sáng. Tên có vẻ "sang chảnh" nhưng thực chất rất mộc mạc, nhẹ nhàng. Du khách cùng chong đèn, nướng bắp, nghe nhạc, hít hà gió biển. Đêm mà mọi giác quan đều được đánh thức.
Biển đêm lung linh khi được thắp sáng bằng đèn, nến. Du khách đắm chìm trong gió mát lành, nghe những bài hát du dương, chốc chốc lại canh bếp than hồng nướng bắp, khoai.
Khách quốc tế bày tỏ rất thú vị khi được thư giãn trong bầu không khí không thể "chill" hơn, thoải mái nằm nhoài tận hưởng biển đêm Đà Nẵng mới lạ và đầy ấn tượng. "Chúng tôi ở Đà Nẵng được gần 3 tuần và thường xuyên ra biển. Những đêm trước tôi chỉ dạo bộ, ngồi hóng gió trên vỉa hè rồi về, còn bây giờ thì có cả tiệc đêm trên bãi cát được tổ chức rất chuyên nghiệp. Tôi thích những không gian mở, mang đậm văn hoá địa phương như thế này", anh Edward (du khách Úc) nói.
Chương trình diễn ra trong 3 đêm 24, 25, 26/7, với kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm mùa hè độc đáo.