'Dạ tiệc ánh sáng' trong đêm biển Đà Nẵng có gì đặc biệt?

TPO - Lần đầu tiên, biển đêm Đà Nẵng có dạ tiệc ánh sáng. Tên có vẻ "sang chảnh" nhưng thực chất rất mộc mạc, nhẹ nhàng. Du khách cùng chong đèn, nướng bắp, nghe nhạc, hít hà gió biển. Đêm mà mọi giác quan đều được đánh thức.