Mở tour nơi tỷ phú Bill Gates thưởng trà: Vì sao chỉ đón 6 khách?

TPO - Đây là sản phẩm du lịch mới lạ của Đà Nẵng, không chạy theo số lượng mà chú trọng vào chất lượng, trải nghiệm của du khách và đặc biệt hướng đến phân khúc khách hạng sang.

Sáng nay (25/7), tour thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ - bán đảo Sơn Trà, TP. Đà Nẵng bắt đầu khởi động. Đây là sản phẩm du lịch được Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cũng như thành phố ấp ủ sau khi tỷ phú Bill Gates ghé thăm vào tháng 3/2024.

Không gian thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ.

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, tour sẽ đón khách vào buổi sáng sớm và chiều tối, ngoài khung giờ tham quan đỉnh Bàn Cờ.

"Du khách đến vào hai thời điểm này sẽ được ngắm bình minh và hoàng hôn, không gian rất yên tĩnh, đẹp đẽ rất phù hợp cho việc thưởng trà", ông Vũ nói.

Tại tour này, các nghệ nhân sẽ thực hiện nghi thức khai trà trang trọng, trình diễn nghệ thuật pha trà và thưởng trà Việt, giới thiệu nét đẹp văn hóa trà truyền thống. Du khách sẽ trải nghiệm thưởng trà giữa thiên nhiên, lắng nghe những câu chuyện về trà, văn hóa Việt và giá trị của sự tĩnh tại.

Ông Vũ cho biết thêm, tour thưởng trà không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng, giá trị du khách được thụ hưởng. Vì vậy mỗi buổi thưởng trà sẽ đón tối đa 6 khách để phục vụ chu đáo.

Du khách sẽ trải nghiệm thưởng trà giữa thiên nhiên, lắng nghe những câu chuyện về trà, văn hóa Việt.

Theo ông, sản phẩm du lịch mới lạ này làm phong phú hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Đà Nẵng; góp phần quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa trà Việt gắn với không gian thiên nhiên đặc hữu của bán đảo Sơn Trà; hướng đến phát triển du lịch xanh, du lịch chất lượng cao, thu hút phân khúc khách hạng sang.

Đỉnh Bàn Cờ nằm ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển. Đây là điểm cao nhất của bán đảo Sơn Trà và được xem là "nóc nhà" của thành phố Đà Nẵng. Du khách thường đến đây để được ngắm nhìn Đà Nẵng lúc bình minh và khi thành phố lên đèn.

Tour thưởng trà hạn chế số lượng khách để phục vụ chu đáo, đảm bảo chất lượng.

Tháng 3/2024, tỷ phú Bill Gates đã cùng bạn gái lên thăm thú và thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ lúc chiều tối. Người pha trà, uống trà, trò chuyện cùng tỷ phú là nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng (Hà Nội).

Sau cuộc thưởng trà này, rất đông người dân và du khách kéo lên đỉnh Bàn Cờ để check-in cũng như xem nơi tỷ phú Bill Gates chọn đến có gì đặc biệt.