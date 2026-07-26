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Kinh tế

Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng làm cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Lộc Liên

TPO - Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng dài hơn 82 km được đề xuất có tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Đây là đoạn cuối của tuyến cao tốc CT.07, góp phần hoàn thiện trục giao thông từ Thủ đô lên vùng Đông Bắc.

UBND tỉnh Cao Bằng vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thái Nguyên cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tham gia góp ý hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Các bộ, ngành, địa phương được đề nghị gửi ý kiến trước ngày 4/8 để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến về sự phù hợp của dự án với quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật hiện hành. Cơ quan này cũng được đề nghị rà soát phương án tuyến, quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở, phương án cầu, hầm, nút giao, tổ chức giao thông cũng như khả năng kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu.

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Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng được thiết kế cho xe lưu thông với tốc độ 80 km/h, quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe. Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ góp ý về phương án sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và rừng, khai thác mỏ vật liệu,... Bộ Tài chính xem xét tổng mức đầu tư, cơ cấu chi phí, nguồn vốn, khả năng cân đối ngân sách, tiến độ giải ngân.

UBND tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên rà soát phương án tuyến, quy mô đầu tư, nút giao, đường kết nối, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nguồn vật liệu xây dựng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên được đề nghị góp ý về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có điểm đầu tại Km0+000, kết nối với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn thuộc phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên và điểm cuối tại Km82+500, thuộc phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 82,5 km, trong đó đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài hơn 60,5 km và đoạn qua tỉnh Cao Bằng dài gần 22km.

Ngoài tuyến chính, còn có thêm 13,5 km đường kết nối vào trung tâm tỉnh Cao Bằng, gồm tuyến kết nối với đường Võ Nguyên Giáp dài 7,5 km, nhánh rẽ trái kết nối Quốc lộ 3 dài 5 km và nhánh rẽ phải kết nối tuyến tránh TP. Cao Bằng dài 1 km.

Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc được thiết kế cho phương tiện lưu thông với tốc độ 80 km/h, quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 22 m.

Dự án được đề xuất đầu tư bằng nguồn ngân sách trung ương với tổng mức đầu tư khoảng 29.300 tỷ đồng. Đây là đoạn cuối của tuyến cao tốc CT.07 (Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới - Bắc Kạn - Cao Bằng) theo quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

Lộc Liên
#cao tốc #Bắc Kạn #Cao Bằng #đầu tư #giao thông #quy hoạch #xây dựng #29.3000 tỷ đồng #cao tốc 4 làn xe #cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

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