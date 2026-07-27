Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây bất ngờ tại LPBank

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý, bên cạnh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), danh sách xuất hiện hai cá nhân là ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) với tổng tỷ lệ sở hữu lên tới gần 10% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngày 27/7, LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Theo danh sách cập nhật, VNPost tiếp tục là cổ đông lớn nhất với hơn 195,28 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương nắm giữ 148,31 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,965% vốn điều lệ.

1.jpg
Danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ tại Ngân hàng LPBank.

Như vậy, xét theo nhóm người có liên quan, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ tổng cộng gần 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn điều lệ của LPBank.

Đây là lần đầu tiên bà Phạm Thu Hương xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ do LPBank công bố, sau khi ngân hàng thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Đáng chú ý, lượng cổ phần của bà Phạm Thu Hương đang nhỉnh hơn ông Phạm Nhật Vượng khoảng 2,1 triệu cổ phiếu, qua đó đưa bà Hương trở thành cổ đông cá nhân trực tiếp sở hữu nhiều cổ phiếu LPB nhất.

Trước đó, trong danh sách được LPBank cập nhật ngày 23/6, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện với tư cách cổ đông sở hữu trên 1% vốn. Vingroup và LPBank khi đó xác nhận cổ đông này là tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay của LPbank cho thấy, trong quý II, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 3.147 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với quý I. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 40% kế hoạch năm.

Đến ngày 30/6, tổng tài sản của LPBank đạt hơn 615.500 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối quý I và tiệm cận mục tiêu 615.600 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 đạt 430.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Theo LPBank, nguồn vốn tăng trưởng ổn định góp phần duy trì thanh khoản và tạo dư địa mở rộng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi.

Tính đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 430.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý II, dư nợ tín dụng tăng thêm khoảng 26.000 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của LPBank đạt hơn 11.210 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.767 tỷ đồng, tăng 11%, còn thu nhập ngoài lãi đạt hơn 3.440 tỷ đồng, tăng 33% và đóng góp khoảng 31% tổng thu nhập hoạt động.

Tính đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,85%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,23%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định. Các chỉ tiêu thanh khoản cũng được duy trì ở mức an toàn với tỷ lệ LDR đạt 76,55%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 22,25% và tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 16,13%.

Ngọc Mai
#Phạm Nhật Vượng #LPBank #cổ đông #vốn điều lệ #Vingroup #bà Phạm Thu Hương #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe