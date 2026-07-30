Hàng trăm con heo nghi 'dính' chất cấm Salbutamol

TPO - Từ truy xuất xác minh vụ việc 201 con heo dương tính chất cấm Salbutamol được phát hiện khi đang trên đường từ Đồng Nai vào TPHCM, lực lượng Đồng Nai đã phát hiện 219 con heo nghi dương tính với chất cấm.

Ngày 29/7, Chi cục Chăn nuôi và thủy sản TP. Đồng Nai phối hợp Công an phường Trị An đã lập biên bản tạm giữ 219 con heo nghi dương tính chất cấm Salbutamol; gửi mẫu xét nghiệm lên TPHCM để định lượng.

Lực lượng Thú y Đồng Nai lấy mẫu tại điểm trung chuyển thuộc phường Trị An.

Trước đó, ngày 28/7, qua quá trình xác minh vụ việc 201 con heo dương tính chất cấm Salbutamol, được phát hiện khi đang trên đường từ Đồng Nai vào TPHCM, Chi cục Chăn nuôi và thủy sản TP. Đồng Nai đã phát hiện một điểm trung chuyển, thu gom heo trước khi xuất đi thuộc phường Trị An. Sau khi tiến hành lấy mẫu kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện toàn bộ 10 con heo tại đây đều dương tính với chất cấm Salbutamol.

Từ điểm trung chuyển này, đoàn tiếp tục truy xuất nguồn gốc và xác định có 2 trại heo gần đó. Bước đầu, lực lượng kiểm tra xác định một trại trống, trại còn lại có 209 con heo. Lấy 4 mẫu nước tiểu test nhanh thì đều cho kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol.

Ngày 26/7, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Công an TPHCM) phối hợp lực lượng kiểm dịch TPHCM tổ chức kiểm tra, xử lý trên tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách.

Tổ liên ngành đã dừng xe, kiểm soát 15 phương tiện gồm các loại xe chở gia súc, gia cầm và chở hàng thực phẩm đông lạnh.

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc - Công an TPHCM phối hợp lực lượng kiểm dịch TPHCM tổ chức kiểm tra xe vận chuyển heo có dấu hiệu vi phạm vào ngày 26/7 (ảnh: CACC).

Lực lượng kiểm tra liên ngành phát hiện xe ô tô tải biển số 60K-955xx do anh V.N.H. (40 tuổi, thường trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đang chở 86 con heo và ô tô tải biển số 64H-051xx do anh T.K.B. (42 tuổi, thường trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở 115 con heo từ Đồng Nai về phường Đông Hòa, TPHCM để giết mổ.

Qua làm việc, anh H. và anh B. đều xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch cùng do Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP. Đồng Nai cấp ngày 26/7/2026 và các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số gia súc trên.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, lô 201 con heo nói trên cho kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.