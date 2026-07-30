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Kinh tế

Quản lý thị trường Hà Nội: Tăng cường kiểm tra vi phạm hàng giả, hàng nhái tại chợ Ninh Hiệp

P.V

Từ đầu năm đến ngày 15/7, Đội Quản lý thị trường số 8 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra, xử lý 154 vụ vi phạm trên địa bàn phụ trách, trong đó có 4 vụ chuyển cơ quan điều tra.

Đội Quản lý thị trường số 8 phụ trách địa bàn các xã Gia Lâm, Phù Đổng, Bát Tràng và Thuận An. Trong đó, chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng) là đầu mối kinh doanh quần áo, vải lớn, tập trung lượng hàng hóa rất lớn, đồng thời cũng là địa bàn trọng điểm trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 15/7, Đội Quản lý thị trường số 8 đã kiểm tra, xử lý 154 vụ vi phạm, trong đó chuyển 4 vụ sang cơ quan điều tra. Tổng giá trị xử lý vi phạm đạt gần 9 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,7 tỷ đồng; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,149 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa vi phạm trong các vụ việc chuyển khởi tố lên tới gần 4,9 tỷ đồng.

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Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội (Ảnh: QLTTHN).

Một trong những vụ việc điển hình xảy ra ngày 25/6, khi Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại thôn 8 Ninh Hiệp, xã Phù Đổng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 33.670 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như: Adidas, Lacoste, Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Versace, Dior, Moncler, D&G và Nike. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Toàn bộ số hàng hóa được đóng trong 362 bao tải và vận chuyển bằng 8 xe tải về kho tạm giữ. Vụ việc đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 8 sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất, đồng thời mở rộng kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử. Đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, cơ quan Thuế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

P.V
#Hà Nội #hàng giả #chống hàng nhái #chợ Ninh Hiệp #quản lý thị trường #xử lý vi phạm #quyền sở hữu trí tuệ

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