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Tâm điểm thị trường chứng khoán hôm nay

Vĩnh Xuân

TPO - Hai mã cổ phiếu FPT và HPG trở thành tâm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/7, khi đà mua của khối ngoại bật tăng mạnh mẽ.

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Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/7, khối ngoại bán ròng khoảng 90 tỷ đồng trong đó riêng sàn HoSE là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 88 tỷ đồng.

Dẫn đầu bị khối ngoại bán ròng là cổ phiếu Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với giá trị gần 235 tỷ đồng. Xếp sau là cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX), trị giá 77 tỷ đồng. Danh sách bán ròng của khối ngoại còn có cổ phiếu các ngân hàng TCB, HDB, ACB, STB và VPB.

Chiều ngược lại, cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) trở thành tâm điểm khi có phiên thứ 2 được khối ngoại mua gom với khối lượng lớn. Cụ thể khối ngoại mua vào gần 190 tỷ đồng và bán ra hơn 49 tỷ đồng, khối lượng mua ròng 140 tỷ đồng.

Tương tự HPG, cổ phiếu Tập đoàn công nghệ FPT (mã chứng khoán: FPT) cũng thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 70 tỷ đồng. Ở phiên giao dịch ngày 28/7, FPT cũng được cả khối ngoại và Tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 42 tỷ đồng.

Lực cầu từ nhà đầu tư ngoại đã giúp cổ phiếu HPG và FPT bật tăng mạnh mẽ. Cổ phiếu HPG tăng hơn 3.1%, từ mức tham chiếu 21.000 đồng/cổ phiếu lên 21.650 đồng/cổ. Trong khi đó, FPT tăng 2.100 đồng, từ mức tham chiếu 63.000 đồng/cổ phiếu lên 65.100 đồng/cổ phiếu khi kết phiên (tương đương 3.3%).

Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 24 điểm lên 1.704 điểm. Đây là phiên thứ 2 VN-Index tăng điểm sau chuỗi giảm tiêu cực.

Theo báo cáo phân tích của VDSC, trong quý II vừa qua, FPT ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.789 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.568 tỷ đồng, tăng 13,8%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 26.269 tỷ đồng và 5.055 tỷ đồng.

Đóng góp lớn nhất vào đà tăng trưởng vẫn là mảng Tư vấn công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài với doanh thu quý II đạt 9.868 tỷ đồng, tăng 16,3%. Xét theo khu vực, thị trường Nhật Bản tiếp tục là bệ đỡ với mức tăng trưởng 24,9%, mang về 4.751 tỷ đồng. Thị trường Mỹ cũng ghi nhận sự phục hồi nhẹ 7,8% nhờ bắt đầu triển khai các hợp đồng ký mới (backlog). Trái lại, khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận sự sụt giảm 2% doanh thu do khách hàng (chủ yếu tại Malaysia và Hàn Quốc) trì hoãn thực hiện hợp đồng bởi ảnh hưởng từ địa chính trị Trung Đông.

Mảng tư vấn CNTT trong nước có doanh thu tăng 29,4%, đạt 2.428 tỷ đồng trong quý 2. Biên lợi nhuận trước thuế của mảng này cải thiện lên mức 8,6% (tăng 323 điểm cơ bản so với cùng kỳ) nhờ chiến lược dịch chuyển từ cung cấp phần cứng sang các dịch vụ chuyển đổi số cho chính quyền địa phương và khối tư nhân, kết hợp việc tối ưu công suất nhà máy AI tại Việt Nam.

Đà suy giảm của cổ phiếu FPT giai đoạn vừa qua diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua đợt điều chỉnh mạnh, nhiều cổ phiếu khác từng tăng nóng đều giảm sâu.

Vĩnh Xuân
#Thị trường chứng khoán #FPT #HPG #Vinhomes #Phạm Nhật Vượng

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