EVN và tỉnh An Giang tăng tốc đầu tư hạ tầng điện phục vụ APEC 2027

Ngày 27/7, tỉnh An Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc về công tác cung cấp điện, đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Đầu tư hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hiện tại tỉnh An Giang được cung cấp điện từ hệ thống điện quốc gia qua 4 trạm 220kV với tổng công suất đặt 2.000MVA. Ngoài ra, có 3 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất là 290MWp phát lên lưới 110kV.

Cùng với việc phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục tăng cao. Năm 2025, công suất phụ tải cực đại (Pmax) toàn tỉnh đạt 1.047,5 MW, dự báo tăng lên khoảng 1.190 MW vào năm 2026 và khoảng 1.207 MW vào năm 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong làm việc Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải và đoàn công tác EVN, EVNSPC.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 3.384,9 triệu kWh, tăng 9,84% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Đặc khu Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng lên tới trên 23,79%. Dự kiến cả năm 2026, điện thương phẩm của tỉnh An Giang đạt khoảng 6.746,8 triệu kWh.

Trước nhu cầu phụ tải tăng nhanh, EVNSPC xác định việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho tỉnh An Giang nói chung và Đặc khu Phú Quốc nói riêng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách, nhất là trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027. EVNSPC đang tập trung triển khai nhiều công trình điện trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh An Giang và EVN.

Trong số các công trình đang được triển khai, 3 dự án có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm cung cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc gồm: Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, Đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc, Đường dây 110 kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2027-2030, EVNSPC dự kiến triển khai 41 công trình lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện các dự án cấp điện cho Đặc khu Thổ Châu bằng lưới điện quốc gia và cấp điện cho các đảo An Sơn – Nam Du.

Tại buổi làm việc, EVNSPC báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình điện và kiến nghị UBND tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ, đặc biệt đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công đúng tiến độ, tạo điều kiện triển khai các dự án điện theo kế hoạch.

Thi công công trình đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc - Ảnh: VGP/LT

Tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ các dự án

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cảm ơn lãnh đạo tỉnh An Giang đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để các đơn vị thuộc EVN đầu tư phát triển hạ tầng điện, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

EVN sẽ tiếp tục chỉ đạo EVNSPC và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai các dự án điện, đặc biệt là các công trình phục vụ APEC 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận những nỗ lực của EVN, EVNSPC và các đơn vị trong việc bảo đảm cung cấp điện, đầu tư phát triển hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị ngành Điện tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

Đối với những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tỉnh An Giang và EVN thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng tiến độ.