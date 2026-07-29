Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Bí mật về Ly Laura Cà Phê của Nhật Kim Anh

P.V

“Trong lúc chờ đợi, mình sẽ pha một ly Laura Cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh, có hai vị Nấm Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo…” câu nói mở đầu cho một cơn sốt trải nghiệm, chia sẻ sôi nổi về Laura Cà phê trên mạng xã hội. Một hiện tượng có thể bắt đầu từ sự tò mò, nhưng chất lượng mới quyết định nó tồn tại bao lâu. Thị trường không uống lời giới thiệu. Thị trường uống Cà phê đậm đà, sánh kẹo, hậu vị không bị chua.

image002.png
image006.png

Không ai có thể uống thay khách hàng

Không một chiến dịch nào đủ sức bước vào căn bếp của khách mỗi sáng.

Không một video nào đủ sức khiến người ta mua tiếp hộp thứ 2, thứ 6, thứ 10 kèm 1 ly giữ nhiệt hoặc hộp mặt nạ bên Hàn.

Và cũng không có thuật toán nào đủ sức bắt một người tiếp tục uống một ly cà phê mà họ không thích. Người ta có thể thích Nhật Kim Anh mà mua lần đầu, nhưng chỉ quay lại khi sản phẩm đó thật sự ngon.

image008.png
Khách hàng liên tục chốt đơn Laura Cà phê

Cà phê ngon thì khách tự quay lại.

Đây là điều đơn giản nhất nhưng cũng công bằng nhất, một hộp đầu tiên có thể được mua vì tò mò. Nhưng hộp thứ hai, thứ năm hay thứ mười chỉ có một lý do: uống thấy ngon.

image010.png
Khách liên tục quay lại mua Laura Cà phê

Không ai bỏ tiền nhiều lần chỉ vì một đoạn video. Cũng không ai mỗi sáng tự pha một ly cà phê mà mình không thích. Khách hàng quay lại với Laura Cà phê không phải vì người khác khen. Họ quay lại vì chính ly cà phê hôm trước đã làm họ hài lòng: đậm đà, sánh kẹo và hậu vị không bị chua.

Sau những cuộc bàn luận, khách vẫn tiếp tục mua, tiếp tục pha, tiếp tục giới thiệu cho người thân, bạn bè, vừa uống hết đã đặt tiếp hộp mới.

Bởi uối cùng, khách hàng không quay lại vì lời giới thiệu. Họ quay lại vì chính chiếc ly Cà phê Laura của ngày hôm qua.

P.V
#Laura Cà Phê #Nhật Kim Anh #cà phê ngon #hương vị #thói quen uống cà phê

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe