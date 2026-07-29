Bí mật về Ly Laura Cà Phê của Nhật Kim Anh

“Trong lúc chờ đợi, mình sẽ pha một ly Laura Cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh, có hai vị Nấm Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo…” câu nói mở đầu cho một cơn sốt trải nghiệm, chia sẻ sôi nổi về Laura Cà phê trên mạng xã hội. Một hiện tượng có thể bắt đầu từ sự tò mò, nhưng chất lượng mới quyết định nó tồn tại bao lâu. Thị trường không uống lời giới thiệu. Thị trường uống Cà phê đậm đà, sánh kẹo, hậu vị không bị chua.

Không ai có thể uống thay khách hàng

Không một chiến dịch nào đủ sức bước vào căn bếp của khách mỗi sáng.

Không một video nào đủ sức khiến người ta mua tiếp hộp thứ 2, thứ 6, thứ 10 kèm 1 ly giữ nhiệt hoặc hộp mặt nạ bên Hàn.

Và cũng không có thuật toán nào đủ sức bắt một người tiếp tục uống một ly cà phê mà họ không thích. Người ta có thể thích Nhật Kim Anh mà mua lần đầu, nhưng chỉ quay lại khi sản phẩm đó thật sự ngon.

Khách hàng liên tục chốt đơn Laura Cà phê

Cà phê ngon thì khách tự quay lại.

Đây là điều đơn giản nhất nhưng cũng công bằng nhất, một hộp đầu tiên có thể được mua vì tò mò. Nhưng hộp thứ hai, thứ năm hay thứ mười chỉ có một lý do: uống thấy ngon.

Khách liên tục quay lại mua Laura Cà phê

Không ai bỏ tiền nhiều lần chỉ vì một đoạn video. Cũng không ai mỗi sáng tự pha một ly cà phê mà mình không thích. Khách hàng quay lại với Laura Cà phê không phải vì người khác khen. Họ quay lại vì chính ly cà phê hôm trước đã làm họ hài lòng: đậm đà, sánh kẹo và hậu vị không bị chua.

Sau những cuộc bàn luận, khách vẫn tiếp tục mua, tiếp tục pha, tiếp tục giới thiệu cho người thân, bạn bè, vừa uống hết đã đặt tiếp hộp mới.

Bởi uối cùng, khách hàng không quay lại vì lời giới thiệu. Họ quay lại vì chính chiếc ly Cà phê Laura của ngày hôm qua.