Nông nghiệp Hòa Phát lãi 648 tỷ đồng sau 6 tháng, hoàn thành 64% kế hoạch năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đạt doanh thu hợp nhất 3.379 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 648 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 47% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, chăn nuôi heo là động lực chính, đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận của HPA.

Riêng quý II/2026, doanh thu hợp nhất của HPA đạt 1.566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 303 tỷ đồng. Doanh thu trong quý giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do sản lượng tiêu thụ của nhóm chăn nuôi bò và heo thấp hơn cùng kỳ năm trước, khi công ty chủ động điều tiết quy mô đàn bò trước khó khăn về nguồn cung và giữ lại một phần heo giống để tăng đàn nuôi. Dù doanh thu giảm, các mảng kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì hiệu quả tích cực, giúp biên lợi nhuận gộp toàn công ty đạt 27% trong quý II và 26% trong 6 tháng. Biên lợi nhuận thuần giữ ổn định ở mức 19% trong cả quý II và lũy kế nửa đầu năm.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, với định hướng mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng và lãi suất vay duy trì ở mức cao, công ty tập trung ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh.

Chăn nuôi heo đạt doanh thu 664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 218 tỷ đồng, đóng góp 42% doanh thu và 72% lợi nhuận hợp nhất

Quý II/2026, nhóm chăn nuôi heo đạt doanh thu 664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 218 tỷ đồng, đóng góp 42% doanh thu và 72% lợi nhuận hợp nhất. Sản lượng heo thịt thương phẩm trong quý đạt gần 76.000 con, tăng 17% so với quý I, heo hậu bị tăng gấp hơn hai lần. Công ty cũng chủ động giữ lại một phần heo giống để đưa vào chăn nuôi tại trại Minh Đức sau khi trại này hoàn thành sửa chữa chuồng trại. Tính chung nửa đầu năm, HPA xuất bán hơn 212.000 con heo các loại, trong đó có hơn 140.000 con heo thịt thương phẩm.

Ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, doanh thu bán ra ngoài trong quý II đạt 576 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ, đóng góp 37% doanh thu hợp nhất

Ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, doanh thu bán ra ngoài trong quý II đạt 576 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ, đóng góp 37% doanh thu hợp nhất. Sản lượng bán ra thị trường trong quý đạt hơn 46.000 tấn, lũy kế 6 tháng đạt gần 92.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ 2025 và chiếm 52% tổng sản lượng tiêu thụ. Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát hiện phân phối qua hơn 600 đại lý toàn quốc. Toàn bộ sản phẩm không sử dụng kháng sinh phòng bệnh và chất kích thích sinh trưởng, đáp ứng quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Sản lượng trứng trong quý đạt 86 triệu quả, nâng lũy kế 6 tháng lên 171 triệu quả

Với mảng bò, công ty linh hoạt mở rộng nguồn cung để duy trì hoạt động kinh doanh, sản lượng bán ra trong quý II đạt hơn 2.600 con, lũy kế 6 tháng đạt hơn 10.000 con. Nhóm chăn nuôi gà đẻ trứng đạt doanh thu 170 tỷ đồng trong quý II, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng trong quý đạt 86 triệu quả, nâng lũy kế 6 tháng lên 171 triệu quả, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày, gần 1 triệu quả trứng được đưa ra thị trường qua kênh truyền thống, siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai lắp điện mặt trời áp mái, tự chủ đến 40% nhu cầu điện

Quý II/2026, HPA đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy thức ăn chăn nuôi ở Đồng Nai, công suất 1.250 kWp. Hệ thống cung cấp khoảng 2,3 triệu kWh điện mỗi năm, đáp ứng đến 40% nhu cầu điện sản xuất của nhà máy.

Nông nghiệp Hòa Phát theo đuổi mô hình chăn nuôi khép kín từ thức ăn, con giống đến chăn nuôi thương phẩm như chiến lược cốt lõi, giúp kiểm soát chi phí, dịch bệnh và duy trì biên lợi nhuận. Sau hơn 10 năm phát triển, HPA giữ vị trí số 1 về cung cấp bò Úc và trứng gà sạch miền Bắc, top 10 về quy mô đàn nái, top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn tại Việt Nam.