Giá cổ phiếu công ty lao dốc, lãnh đạo mạnh tay thu gom

TPO - Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt - sẽ chi khoảng 230 tỷ đồng để mua 20 triệu cổ phiếu PDR, còn ông Tô Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Vietcap chi 610 tỷ đồng để mua hơn 31 triệu cổ phiếu VCI. Đáng chú ý, thị giá cổ phiếu PDR lẫn VCI đều lao dốc trong thời gian qua.

Ngày 28/7, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR trong thời gian từ ngày 31/7 - 29/8. Ông Đạt đăng ký mua cổ phiếu PDR vì mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt - đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR. Ảnh: PDR.

Ông Đạt hiện đang nắm 27,54% vốn tại PDR, tương đương gần 275 triệu cổ phần. Nếu giao dịch thành công, ông Đạt sẽ nâng tỷ lệ lên 29,54%, sở hữu gần 295 triệu cổ phần. Ước tính, ông Đạt sẽ chi khoảng 230 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này.

Động thái mua vào của ông Đạt diễn ra khi giá cổ phiếu PDR lao dốc. Chốt phiên giao dịch ngày 28/7, thị giá PDR ở mức 11.500 đồng/cổ phiếu - tăng hơn 3% so với phiên trước nhưng vẫn đang ở vùng giá thấp nhất kể từ tháng 5/2023 tới nay. Tạm lấy mức giá này, số tiền ông Đạt cần chi ước khoảng 232 tỷ đồng.

Thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt từng mua vào, bán ra hàng chục triệu cổ phiếu PDR. Cụ thể, hồi tháng 4, ông Đạt đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu. Còn vào tháng 8/2025, ông Đạt bán ra 88 triệu cổ phiếu PDR để thu về hơn 2.200 tỷ đồng.

Tương tự, ông Tô Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) - đăng ký mua hơn 31 triệu cổ phiếu VCI từ ngày 4/8-3/9. Nếu giao dịch thành công, ông Tô Hải sẽ nâng sở hữu tại VCI lên hơn 205 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 17,83% vốn điều lệ.

Gần đây, cổ phiếu VCI lao dốc từ vùng giá gần 25.000 đồng/cổ phiếu về mức 19.700 đồng/cổ phiếu. Ước tính, lãnh đạo VCI sẽ chi khoảng 610 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này.

Ông Tô Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Vietcap - đăng ký mua hơn 31 triệu cổ phiếu VCI. Ảnh: VCI.

Ông Tô Hải từng có nhiều năm đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc VCI. Ngoài ra, ông Hải còn đang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán: IDP).

Trước đó, vợ ông Hải là bà Trương Nguyễn Thiên Kim thoái hết cổ phần tại VCI. Cụ thể, bà Kim đã bán gần 17 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,47% vốn điều lệ trong thời gian từ ngày 15/4-4/5.

Bà Thiên Kim hiện đang giữ nhiều vai trò quan trọng tại nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán như thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS), thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (mã chứng khoán: BTT), thành viên Hội đồng quản trị Sữa Quốc tế Lof.

Bà Thiên Kim năm nay 50 tuổi và là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP D1 Concepts - đơn vị đứng sau hàng loạt tên tuổi như Katinat, Phê La, San Fu Lou, Dì Mai, SORAE Sushi Sake Grill…