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Kinh tế

ShopeeFood dẫn đầu thị phần sử dụng thường xuyên về đặt đồ ăn trực tuyến

Thục Quyên

Theo kết quả khảo sát mới nhất do NielsenIQ thực hiện, ShopeeFood dẫn đầu thị phần sử dụng thường xuyên trong thị trường đặt đồ ăn trực tuyến Việt Nam, đồng thời dẫn đầu về mức độ nhận biết và ưu tiên lựa chọn ở nhiều nhóm khách hàng.

Khảo sát do NielsenIQ thực hiện từ ngày 15 đến 28/4/2026 với 850 người dùng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng cho thấy, ShopeeFood là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên (trong vòng 1 tháng), với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 51%.

ShopeeFood cũng là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được sử dụng nhiều nhất trong vòng 1 tháng với tỷ lệ sử dụng là 52%.

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ShopeeFood dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên (trong vòng 1 tháng), với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 51%, theo kết quả khảo sát do công ty NielsenIQ thực hiện.

Không chỉ dẫn đầu về các chỉ số phản ánh hành vi sử dụng của người dùng, ShopeeFood còn là nền tảng có mức độ nhận biết đầu tiên (Top of Mind) cao nhất trên thị trường, đạt 50%.

Cũng theo khảo sát do NielsenIQ thực hiện, ShopeeFood là nền tảng được nhóm người dùng trẻ ưu tiên lựa chọn cho nhu cầu đặt đồ ăn hằng ngày. Trong đó, số đơn được đặt qua nền tảng ShopeeFood chiếm 54% ở nhóm người dùng 16-24 tuổi và 51% ở nhóm người dùng 25-34 tuổi, xét trong 7 ngày liên tục trước thời điểm khảo sát.

ShopeeFood cũng là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được người dùng ở cả hai nhóm tuổi cân nhắc sử dụng hoặc dự định tiếp tục sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ đạt 69% trong nhóm 16-24 tuổi và 69% trong nhóm 25-34 tuổi.

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ShopeeFood liên tục phát triển các giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Khảo sát cũng cho thấy, ShopeeFood đang dẫn đầu thị phần sử dụng thường xuyên với tỷ lệ 60%, đồng thời đạt 81% tỷ lệ người dùng cân nhắc hoặc dự định tiếp tục sử dụng, cao nhất trong số các nền tảng được khảo sát.

Bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood Việt Nam cho biết, thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam, cùng với mong muốn và hành vi của người dùng đang không ngừng thay đổi. Để đáp ứng xu hướng này, ShopeeFood cam kết tiếp tục đổi mới và sáng tạo mạnh mẽ thông qua việc đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trải nghiệm trên nền tảng, đồng thời tăng cường kết nối các bên trong hệ sinh thái. Qua đó, công ty hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng đối tác và người dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển dài hạn của thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam.

Thục Quyên
#ShopeeFood #đặt đồ ăn trực tuyến #NielsenIQ

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