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Kinh tế

Bánh 'Marine Boy tìm tên' - lần đầu mang trải nghiệm cá nhân hóa đến từng người tiêu dùng

P.V

Trong những năm gần đây, cá nhân hóa trở thành xu hướng trong các chiến dịch nâng cao trải nghiệm khách hàng của nhiều thương hiệu trên thế giới. Không chỉ cung cấp những sản phẩm quen thuộc, các thương hiệu còn đáp ứng một nhu cầu rất căn bản của người tiêu dùng: được nhìn thấy dấu ấn của chính mình trên sản phẩm và kết nối với mọi người.

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Marine Boy “Tìm tên” mở ra kết nối mới giữa thương hiệu và người tiêu dùng

Từ việc in tên lên áo, khắc tên trên son môi, bình giữ nhiệt… cho đến các chiến dịch mời khách hàng tự sáng tạo sản phẩm theo sở thích, cá nhân hóa đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống tiêu dùng. Xu hướng này không chỉ gia tăng giá trị trải nghiệm mà còn giúp thương hiệu xây dựng mối liên kết cảm xúc gần gũi và bền chặt hơn với khách hàng.

Bởi điều đọng lại sau mỗi lần sử dụng không chỉ là sản phẩm, mà còn là cảm giác được nhìn thấy dấu ấn của chính mình trong đó. Một cái tên, một lời nhắn hay một chi tiết mang tính cá nhân có thể biến món đồ quen thuộc thành trải nghiệm đáng nhớ. Khi người tiêu dùng chia sẻ trải nghiệm ấy với bạn bè hoặc trên mạng xã hội, câu chuyện về sản phẩm cũng được lan tỏa một cách tự nhiên. Sự kết nối không còn bắt đầu từ thông điệp một chiều của thương hiệu, mà từ chính những mối quan hệ và câu chuyện đời thường của người dùng. Thương hiệu trở thành chất liệu để những câu chuyện ấy được hình thành.

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Vậy điều gì có thể khiến một món ăn vặt trở nên đặc biệt hơn? Nếu trước đây, niềm vui đến từ cảm giác háo hức mở hộp và thưởng thức món ăn vặt yêu thích, thì bây giờ, Marine Boy mang đến sự hứng thú, tò mò khi tìm kiếm tên của chính mình trong hộp bánh.

Từ ý tưởng ấy, Orion đã nghiên cứu giải pháp in tên riêng lên những chiếc bánh nướng nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Sau hơn ba tháng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện, Marine Boy phiên bản “Tìm tên” chính thức ra đời và đến tay người tiêu dùng. Từ nay, mỗi hộp bánh được mở ra không chỉ mang đến hương vị quen thuộc, mà còn mở ra những bất ngờ thú vị khi bạn có thể tìm thấy tên mình, tên người thân hoặc bạn bè trên từng chiếc bánh nhỏ.

Marine Boy mở rộng trải nghiệm, lan tỏa niềm vui đến mọi thế hệ

Marine Boy là dòng bánh snack quen thuộc dành cho trẻ em với ba hương vị : Rong Biển Tuyết Xanh, Tôm Nướng Môi Đỏ và Gà Sốt Bơ Tỏi. Với phiên bản “Tìm tên”, thương hiệu kỳ vọng mở rộng trải nghiệm đến người tiêu dùng ở nhiều độ tuổi hơn. Bởi dù là trẻ nhỏ hay người trưởng thành, khoảnh khắc bất ngờ nhìn thấy tên mình xuất hiện trên một sản phẩm quen thuộc đều có thể khơi gợi cảm giác thích thú và tò mò.

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Điểm nổi bật của phiên bản lần này nằm ở quy mô triển khai với danh sách hơn 160 tên riêng (tiếng Việt và nickname) được lựa chọn dựa trên mức độ phổ biến tại Việt Nam (nguồn: http://forebears.io) . Trong đó, 24 tên phổ biến được đưa lên bao bì, giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tìm thấy tên mình ngay từ bên ngoài hộp trước khi tiếp tục khám phá những chiếc bánh bên trong.

Toàn bộ hành trình trải nghiệm được thiết kế xuyên suốt từng điểm chạm của sản phẩm. Người tiêu dùng có thể bắt gặp tên mình khi nhìn thấy sản phẩm trên kệ. Khi mở nắp hộp, một bảng tên trống sẽ xuất hiện để người dùng tự do viết, vẽ hoặc trang trí theo phong cách riêng dựa trên hướng dẫn trên bao bì. Sau đó, hành trình tiếp tục với gói bánh được mở ra để bạn tiếp tục tìm kiếm chiếc bánh nhỏ mang tên mình, người thân hoặc bạn bè. Chưa dừng lại ở đó, ở phần đáy hộp, người dùng sẽ tiếp tục được gợi ý “Tìm tên - Gom bánh: Bánh gọi tên ai người đó sẽ nhận thử thách”, với 5 thử thách vui nhộn, như: Tặng bánh cho giáo viên của mình, dùng giọng em bé hỏi xin bánh, khen một bạn khác giới bất kỳ….

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Hoạt động tương tác đơn giản này không chỉ kéo dài trải nghiệm với sản phẩm mà còn biến mỗi hộp Marine Boy thành chất liệu để người dùng sáng tạo, kết nối và chia sẻ những khoảnh khắc thú vị cùng bạn bè, người thân trên mạng xã hội.

Marine Boy “Tìm tên” không chỉ mang đến một món snack quen thuộc, mà còn mở ra hành trình khám phá đầy bất ngờ trong từng hộp bánh. Biết đâu, cái tên bạn đang tìm lại xuất hiện ngay trên chiếc bánh tiếp theo? Hãy tìm mua Marine Boy “Tìm tên”, mở hộp, khám phá và chia sẻ khoảnh khắc thú vị ấy cùng gia đình, bạn bè. Vì đôi khi, một niềm vui nhỏ chỉ bắt đầu từ việc tìm thấy đúng tên mình.

P.V
#Xu hướng cá nhân hóa trong trải nghiệm tiêu dùng #Chiến dịch in tên trên sản phẩm bánh snack #Tăng kết nối cảm xúc giữa thương hiệu và khách hàng #Khám phá trải nghiệm sáng tạo qua hoạt động tương tác #Mở rộng đối tượng tiêu dùng từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành

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