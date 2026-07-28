Từ cung cấp giải pháp tới kiến tạo trải nghiệm - cú chuyển mình ngoạn mục của NCB sau 5 năm tái cấu trúc toàn diện

Từ những giải pháp ngân hàng số tiên phong, các nền tảng tài chính vượt trội dành cho doanh nghiệp, dòng thẻ mang dấu ấn khác biệt đến các giải pháp tài chính tích hợp hệ sinh thái đặc quyền lần đầu có trên thị trường, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang cho thấy những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới rõ nét trong hành trình chuyển đổi toàn diện theo Chiến lược mới.

Đổi mới sản phẩm trên nền tảng công nghệ hiện đại

Hành trình chuyển đổi toàn diện đang được NCB hiện thực hóa bằng những sản phẩm tiên phong, công nghệ hiện đại và trải nghiệm ngày càng khác biệt

Tháng 9/2024, NCB gây ấn tượng trên thị trường khi là ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng mở tài khoản thanh toán thông qua VNeID. Chỉ với vài thao tác, mọi công dân có tài khoản VneID định danh mức 2 đều có thể dễ dàng mở tài khoản ngân hàng. Người dân còn dễ dàng nhận các khoản hỗ trợ an sinh xã hội trực tiếp vào tài khoản thanh toán tại NCB mà không cần đến cơ quan chức năng. Sự đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại và triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm của NCB đã mang tới trải nghiệm ngân hàng thuận tiện, an toàn vượt trội cho cộng đồng.

Tinh thần tiên phong đó tiếp tục được thể hiện qua hàng loạt sản phẩm, giải pháp tài chính sau đó. Ứng dụng NCB iziMobile - được NCB định vị là một “ngân hàng bỏ túi”, liên tục được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu an toàn - tốc độ - hiệu quả. Ngoài các tiện ích thanh toán hóa đơn, mua vé máy bay, dịch vụ giải trí,… NCB iziMobile cho phép khách hàng mở thẻ tín dụng siêu tốc hoàn toàn trực tuyến chỉ trong 2 phút và chi tiêu trực tuyến bằng thẻ ngay sau khi được phê duyệt trên ứng dụng, mang đến trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và linh hoạt cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Năm 2025, NCB cho ra mắt dòng thẻ tín dụng NCB Visa Tự Hào vào hai dịp lễ lớn của đất nước. Đây là sản phẩm thẻ đầu tiên trên thị trường mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc, được Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 vinh danh "Sáng kiến thẻ tín dụng của năm".

NCB Visa Tự Hào – dòng thẻ tín dụng mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, kết hợp công nghệ với giá trị bản sắc

NCB cũng “thay áo mới” với các giải pháp phát triển trên nền tảng công nghệ cao, ưu việt hàng đầu thị trường. Hệ thống khởi tạo và cấp tín dụng RLOS giúp rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay xuống chỉ còn khoảng 5 phút, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và thuận tiện. Trong khi đó, nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng Corp360 được xây dựng như một không gian kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp, ngân hàng và các đối tác trong chuỗi giá trị, tích hợp nhiều tiện ích như quản lý dòng tiền, số hóa hóa đơn, ký số, bảo lãnh và giải ngân trực tuyến trên cùng một nền tảng thống nhất, mang đến trải nghiệm "một điểm chạm" thuận tiện và nhanh chóng cho doanh nghiệp.

Công nghệ trở thành nền tảng cho chiến lược đổi mới sản phẩm của NCB

Với tầm nhìn chuyển đổi từ giao dịch sang trải nghiệm, biến thanh toán thành lợi thế cạnh tranh quốc gia trong du lịch, NCB liên tục phát triển các giải pháp góp phần số hóa ngành du lịch Việt Nam. Giải pháp VietQR Global phối hợp cùng NAPAS cho phép khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia có thể dễ dàng quét QR code thanh toán bằng chính ứng dụng ngân hàng bản địa của du khách. Trong khi đó, giải pháp thanh toán đang được NCB cung cấp cho nền tảng Visit Viet Nam sẽ cho phép khách hàng dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán ngay trên ứng dụng và trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch tại các điểm chấp nhận thanh toán trên khắp Việt Nam. Nhờ đó, loại bỏ hoàn toàn các rào cản thanh toán với du khách quốc tế khi tới Việt Nam.

Từ cung cấp giải pháp tài chính tới đồng hành kiến tạo phong cách sống tinh hoa

Tiên phong đổi mới, sáng tạo nhằm mang đến những giải pháp tài chính thông minh, riêng có và vượt trội trên thị trường, NCB không chỉ tạo sự bứt phá về sản phẩm dịch vụ, mà còn có bước chuyển mình rõ nét trong triết lý phát triển sản phẩm từ "cung cấp giải pháp" sang "kiến tạo giá trị".

Năm 2026, NCB kết hợp với đối tác chiến lược Sun Group ra mắt hệ sinh thái giải pháp tài chính với những đặc quyền chưa từng có trên thị trường. Khách hàng của NCB và Sun Group giờ đây được tận hưởng một phong cách sống chất lượng, đẳng cấp, khác biệt trọn vẹn trong mọi điểm chạm của đời sống: từ tài chính tới hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản và chăm sóc sức khỏe cao cấp.

NCB Visa Sun Signature - dòng thẻ tín dụng đồng thương hiệu của NCB và Sun Group

NCB Visa Sun Signature - dòng thẻ đồng thương hiệu của NCB và Sun Group được ví như "tấm hộ chiếu" của phong cách sống tinh hoa với khả năng thanh toán tại hơn 175 triệu điểm chấp nhận trên toàn thế giới. Chủ thẻ được hưởng những đặc quyền tài chính hấp dẫn như hoàn tiền tới 25% trong 30 ngày đầu mở thẻ, miễn lãi tới 55 ngày, trả góp 0% khi mua vé máy bay Sun PhuQuoc Airways, phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,1%..., cùng hệ thống đặc quyền của Sun Signature, từ những chuyến bay "hàng không nghỉ dưỡng" cùng Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, các sân golf đẳng cấp, hệ thống công viên Sun World ba miền đến hàng loạt quyền lợi ưu tiên như phòng chờ sân bay, check-in, hành lý…

Mỗi giải pháp ngân hàng không chỉ mang lại hiệu quả tài chính mà còn trở thành “chìa khóa” đưa khách hàng tới phong cách sống tinh hoa

Mới đây nhất, NCB “trình làng” NCB Signature Savings - sản phẩm tiền gửi đầu tiên trên thị trường kết nối với hệ sinh thái đặc quyền Sun Signature. Mỗi khoản tiết kiệm không chỉ tạo ra giá trị sinh lời hấp dẫn, mà còn là “chìa khóa” mở ra cho khách hàng một phong cách sống tinh tế, giàu cảm xúc và trải nghiệm.

Theo đó, hội viên Sun Signature mở mới sổ tiết kiệm NCB Signature Savings với kỳ hạn từ 6 tháng và số tiền gửi từ 100 triệu đồng sẽ được nâng hạng lên hội viên Silver của chương trình Sun Signature. Đồng thời, được tích lũy điểm thưởng Sun Point và sử dụng điểm thưởng để thanh toán cho các dịch vụ cao cấp trong hệ sinh thái hàng đầu của Sun Group. Chỉ cần truy cập ứng dụng NCB iziMobile, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký trở thành hội viên Sun Signature, lựa chọn sản phẩm tiền gửi Signature Savings, theo dõi điểm thưởng Sun Point và sử dụng điểm thưởng để thanh toán một cách dễ dàng.

NCB Signature Savings mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong quản lý tài sản

Không ngừng đổi mới sáng tạo với tinh thần hội nhập quốc tế, NCB không chỉ là điển hình thành công trong công cuộc tái cấu trúc toàn diện, mà đã bước sang một chương mới bứt phá, trở thành ngân hàng được yêu thích, người đồng hành kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng, đất nước.