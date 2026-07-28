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Kinh tế

Vinasing Group thông báo về việc thay đổi nhân sự, cổ đông

N.C

Công ty Cổ phần Vinasing Group cho biết ông Lê Minh Thơ và ông Hoàng Anh Tuấn không còn là cổ đông của doanh nghiệp này.

Công ty Cổ phần Vinasing Group vừa phát đi thông báo về việc ông Lê Minh Thơ và ông Hoàng Anh Tuấn không còn giữ các chức danh quản lý, điều hành và không còn là cổ đông của doanh nghiệp.

Theo thông báo, ông Lê Minh Thơ không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinasing Group 29/12/2025. Cùng với đó, ông Thơ không còn là cổ đông và không giữ bất kỳ chức danh quản lý, điều hành nào tại công ty kể từ ngày 1/6/2026.

Đối với ông Hoàng Anh Tuấn, Vinasing Group cho biết ông này không giữ bất kỳ chức danh quản lý, điều hành nào tại công ty từ trước đến nay và không còn là cổ đông kể từ ngày 1/6/2026.

Theo Vinasing Group, mọi giao dịch dân sự, kinh tế do ông Lê Minh Thơ và ông Hoàng Anh Tuấn nhân danh công ty với tư cách người đại diện theo pháp luật, được thực hiện sau ngày 29/12/2025, đều không có giá trị pháp lý và không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ liên quan đến doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Vinasing Group đề nghị các đối tác, khách hàng đã hoặc đang phát sinh giao dịch với hai cá nhân trên liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết.

N.C
CTV
#Vinasing Group #cổ đông #doanh nghiệp #Thông tin người đại diện pháp luật

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