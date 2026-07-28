VietinBank ra mắt không gian số dành riêng cho hộ kinh doanh trên VietinBank iPay Mobile

VietinBank chính thức ra mắt không gian giải pháp tài chính toàn diện dành riêng cho hộ kinh doanh trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Lần đầu tiên tại VietinBank, các nhu cầu từ quản lý bán hàng, sử dụng dịch vụ tài chính đến kết nối cơ hội phát triển kinh doanh được tích hợp trong một trải nghiệm thống nhất.

Thay vì sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau cho từng nhu cầu, khách hàng chỉ cần một điểm chạm trên VietinBank iPay Mobile để đồng hành xuyên suốt hành trình kinh doanh.

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp với iShop Pro

Điểm nhấn nổi bật là giải pháp iShop Pro – giải pháp quản lý bán hàng được phát triển dành riêng cho hộ kinh doanh, giúp đơn giản hóa việc vận hành cửa hàng, an tâm kinh doanh ngay trên điện thoại.

Chỉ với một ứng dụng, chủ cửa hàng có thể quản lý xuyên suốt hoạt động kinh doanh hằng ngày:

Quản lý sản phẩm, đơn hàng và doanh thu theo thời gian thực.

Xuất hóa đơn điện tử nhanh chóng, thuận tiện.

Theo dõi thu – chi, kiểm soát dòng tiền kinh doanh.

Quản lý nhân viên, phân quyền và theo dõi hiệu quả làm việc.

Theo dõi báo cáo kinh doanh trực quan, hỗ trợ đưa ra quyết định kịp thời.

Việc tích hợp iShop Pro trên VietinBank iPay Mobile giúp khách hàng không cần sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ mà vẫn có thể quản lý hoạt động kinh doanh và thực hiện các giao dịch tài chính trên cùng một nền tảng, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tiếp cận đầy đủ các giải pháp tài chính

Ngay trên cùng một nền tảng, khách hàng có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ tài chính của VietinBank như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư chứng chỉ tiền gửi và các gói tài khoản thanh toán dành riêng cho hộ kinh doanh.

Việc quy hoạch các sản phẩm theo từng nhu cầu giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và phù hợp với từng giai đoạn, loại hình kinh doanh.

Mở rộng cơ hội phát triển

Không chỉ hỗ trợ vận hành và tài chính, không gian mới còn giúp khách hàng cập nhật các sự kiện, chương trình kết nối, hoạt động cộng đồng do VietinBank tổ chức.

Đây là nơi để hộ kinh doanh gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trên một nền tảng thống nhất

Việc ra mắt không gian giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh tiếp tục khẳng định định hướng của VietinBank trong việc phát triển hệ sinh thái số, mang lại sự thuận tiện và lợi ích cho khách hàng.

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng trải nghiệm sớm

Nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, VietinBank dành tặng 16.000 hộ kinh doanh đầu tiên đăng ký cơ hội miễn phí 12 tháng sử dụng toàn bộ tính năng của giải pháp quản lý bán hàng iShop Pro.

Chương trình là cơ hội để khách hàng trải nghiệm đầy đủ các tính năng quản lý bán hàng hiện đại, tối ưu chi phí vận hành và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh trên nền tảng số.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng, VietinBank iPay Mobile ngày càng trở thành nền tảng đa năng, dễ dàng tiếp cận mang lại tối ưu lợi ích và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình phát triển.

Một nền tảng – Trọn hành trình kinh doanh. Tải ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mở tài khoản Hộ kinh doanh và trải nghiệm ngay!