Khánh Hòa: Sẽ bán đấu giá nhiều nhà đất dôi dư sau sáp nhập

TPO - Sở Tài chính Khánh Hòa yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích được giao đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Riêng đối với các cơ sở nhà đất thuộc trường hợp thu hồi đất, giao các địa phương có trách nhiệm quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt tài sản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép...

Bàn giao cho địa phương sử dụng

Ngày 27/7, Sở Tài chính Khánh Hòa đã có văn bản cung cấp thông tin cho Báo Tiền Phong liên quan đến phản ánh của báo trong loạt bài “Hàng nghìn trụ sở dôi dư, vì sao chậm xử lý?”. Theo báo cáo của Sở Tài chính Khánh Hòa, trong quá trình rà soát, xử lý 343 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ, các địa phương đã điều chỉnh phương án xử lý đối với một số cơ sở nhà đất cho phù hợp thực tế và hiệu quả sử dụng.

Trụ sở UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) chuyển sang làm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đoàn Sĩ.

Cụ thể, đối với 130 cơ sở nhà đất giao cho đơn vị sự nghiệp để quản lý, khai thác: Các cơ sở nhà đất này đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch khai thác đối với 22 cơ sở nhà đất giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư; UBND các xã, phường đã phê duyệt kế hoạch khai thác đối với 103 cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý. Riêng đối với 5 cơ sở nhà đất tại xã Diên Khánh chưa được phê duyệt kế hoạch khai thác do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Diên Khánh mới thành lập, đang hoàn tất thủ tục cấp con dấu; sau khi được cấp dấu, đơn vị sẽ hoàn tất hồ sơ trình UBND xã Diên Khánh phê duyệt kế hoạch khai thác.

Đối với 82 cơ sở nhà đất bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, làm kho của các cơ quan, tổ chức và đơn vị, các địa phương đã giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản. Một cơ sở nhà đất của UBND xã Vạn Hưng bố trí làm khu tái định cư đã được UBND xã này lập kế hoạch đưa vào bố trí tái định cư; 14 cơ sở nhà đất thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án: Hiện nay các địa phương đang tạm bố trí cho các cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng trong thời gian chờ thu hồi đất theo quy định.

Trụ sở Tỉnh ủy Ninh Thuận (cũ) sẽ được chuyển sang làm Thư viện xanh tỉnh Khánh Hòa.

Đối với 26 cơ sở nhà đất bố trí làm nhà văn hóa và sinh hoạt cộng đồng, các địa phương đã giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản. 63 cơ sở nhà đất thực hiện thanh lý tài sản trên đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai: Các địa phương đã giao cho các cơ quan đơn vị, quản lý tài sản và đã phê duyệt quyết định thanh lý tài sản để hoàn tất hồ sơ, lập thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Riêng với 27 cơ sở nhà đất thực hiện thanh lý tài sản trên đất để phục vụ mục đích công cộng, các địa phương đã giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản.

Đưa 81 cơ sở nhà đất ra khỏi danh mục dôi dư

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh đưa 81 cơ sở nhà đất (bao gồm 66 cơ sở đã được đưa vào sử dụng, 1 cơ sở được UBND xã Vạn Hưng bố trí tái định cư và 14 cơ sở thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định) ra khỏi danh mục các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp. Giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích được giao.

Đối với các cơ sở nhà đất thuộc trường hợp thu hồi đất, giao các địa phương có trách nhiệm quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt tài sản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép, kịp thời xử lý các vi phạm phát sinh.

Trụ sở Sở Tài chính Ninh Thuận cũ hiện chưa được sử dụng.

Đối với 130 cơ sở nhà đất giao cho đơn vị sự nghiệp để quản lý và khai thác, Sở Tài chính Khánh Hòa đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá xác định giá thuê nhà gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để sớm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác.

Đối với 43 cơ sở nhà đất đã giao cho đơn vị quản lý, sử dụng nhưng chưa đảm bảo điều kiện hoạt động: Đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí để khẩn trương sửa chữa, đưa tài sản vào sử dụng. Đối với 26 cơ sở nhà đất được bố trí để phục vụ mục đích công cộng: UBND các xã, phường hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng các công trình công cộng trước ngày 30/10/2026.

Đối với 63 cơ sở nhà đất thực hiện thanh lý tài sản trên đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, Sở Tài chính Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với mục đích sử dụng đất dự kiến bán đấu giá, lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh trước ngày 15/8/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh, các cơ quan liên quan và địa phương hướng dẫn địa phương thực hiện bán đấu giá tổ chức bán đấu giá đất trước ngày 30/8/2026.