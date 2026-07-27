Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

PV GAS miễn nhiệm tổng giám đốc, người thay thế là ai?

Duy Quang

TPO - PV GAS miễn nhiệm chức tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Phong, bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải - Phó Tổng Giám đốc PV GAS phụ trách Ban Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã chứng khoán: GAS) ra quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Văn Phong. Tuy nhiên, ông Phong vẫn đang nắm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Ở chiều ngược lại, GAS bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Hải phụ trách Ban Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật cho GAS. Thời hạn bổ nhiệm cho đến khi GAS kiện toàn chức danh thành viên Hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty.

2-2619.jpg
PV GAS ra quyết định miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Văn Phong. Ảnh: GAS.

Ông Huỳnh Quang Hải là kỹ sư công nghệ hóa học thực phẩm, giữ chức Phó tổng Giám đốc GAS từ tháng 2/2020 tới nay. Ngoài ra, ông Hải cũng đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ, bổ nhiệm từ tháng 4/2022.

Ngoài ra, GAS cũng công bố chốt quyền dự đại hội cổ đông bất thường 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 14/9 theo hình thức trực tuyến. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/8. Nội dung thảo luận dự kiến nhằm thông qua các tờ trình liên quan đến công tác nhân sự của GAS theo giới thiệu của cổ đông lớn là PetroVietnam (mã chứng khoán: PVN).

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) ra thông báo, ông Lưu Hải Ca từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB vì lý do sức khỏe. Dù rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Ca vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị NBB nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2-4010.jpg
Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ảnh: NBB.

Ông Lưu Hải Ca gia nhập NBB từ năm 2017, với chức vụ ban đầu là Giám đốc dự án. Tháng 4/2018, ông được bầu vào Hội đồng quản trị, sau đó đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NBB từ tháng 5/2019.

Tháng 9/2021, ông Ca ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB và giữ chức vụ này đến nay. Ngoài NBB, ông hiện còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII.

Hội đồng quản trị NBB bổ nhiệm ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch thường trực giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB. Ông Lê Quốc Bình tham gia NBB từ tháng 7/2020 và được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực vào tháng 9/2020.

Hiện tại, ông Bình cũng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII), thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (mã chứng khoán: LGC), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Dù không trực tiếp nắm giữ cổ phần NBB, ông Lê Quốc Bình hiện là người đại diện 79,54% phần vốn của nhóm CII tại doanh nghiệp này.

Hồi tháng 4, NBB cũng đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chính và bầu ông Nguyễn Minh Trí thay thế cho nhiệm kỳ 2202-2030.

Công ty CP Vinaceglass (mã chứng khoán: CGV) thông báo bổ nhiệm nhân sự mới sau khi Tổng Giám đốc Phan Thanh Liêm có đơn từ chức. Theo đơn từ nhiệm, ông Liêm cho biết từ ngày 1/6/2024 đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CGV, sau đó kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Do sức khỏe khó tiếp tục đảm nhận công tác, ông Liêm làm đơn xin thôi chức vụ. Tuy nhiên, ông Liêm vẫn sẽ đảm nhận chức vụ Giám đốc Điều hành phụ trách về xây dựng.

Người thay thế ông Liêm là ông Lê Giang Nam. Trước đây, ông Nam chưa nắm chức vụ nào tại CGV.

Ông Phan Thanh Liêm (40 tuổi) làm việc tại CGV từ năm 2014 với vai trò phó trưởng phòng Kỹ thuật, rồi trở thành Giám đốc điều hành kỹ thuật từ tháng 1/2016.

Duy Quang
#doanh nghiệp tên tuổi #thay đổi nhân sự cấp cao #nhân sự cấp cao #thay đổi nhân sự #PV GAS miễn nhiệm #PV GAS #miễn nhiệm #Tổng Giám đốc #ông Phạm Văn Phong #Phó tổng Giám đốc Huỳnh Quang Hải #Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy #miễn nhiệm ông Lưu Hải Ca #Hội đồng quản trị NBB #ông Lê Quốc Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe