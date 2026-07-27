Siemens và HD Hyundai ký thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu USD phát triển đóng tàu ứng dụng AI

Theo thỏa thuận hợp tác trị giá hàng trăm triệu USD, HD Hyundai sẽ triển khai danh mục giải pháp Siemens Xcelerator để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn trên toàn cầu về năng lực đóng tàu quy mô lớn và hiện đại hơn, đặc biệt tại Mỹ và các thị trường khác.

Siemens và HD Hyundai sẽ cùng xây dựng một mạch dữ liệu số xuyên suốt, kết nối các khâu từ thiết kế kỹ thuật, sản xuất, chuỗi cung ứng đến vận hành nhà máy đóng tàu. Nhờ đó, AI có thể cung cấp những phân tích chuyên sâu, thúc đẩy tự động hóa thông minh và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu trong toàn bộ vòng đời đóng tàu.

Hội sở chính tập đoàn Siemens tại Munich (Đức)

Nền tảng số tích hợp này sẽ giúp các nhà máy đóng tàu đẩy nhanh tiến độ sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm thiểu việc phải chỉnh sửa lại. Kết quả là một hệ sinh thái đóng tàu năng suất cao, hiệu quả và linh hoạt hơn, sẵn sàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu.

Mô hình “nhà máy đóng tàu số” được thiết kế để hỗ trợ cả các dự án hiện đại hóa quy mô lớn từ đầu và các chương trình chuyển đổi theo từng giai đoạn, cho phép các doanh nghiệp đóng tàu từng bước hiện đại hóa mà không làm gián đoạn hoạt động đang diễn ra.

Theo ông H.K. Kim, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering: “AI không chỉ đơn thuần là công cụ nâng cao năng suất mà còn là công nghệ mang tính đột phá, đang định hình lại cách thức thiết kế, đóng mới và vận hành tàu biển. Thông qua việc tích hợp AI, công nghệ bản sao số và tự động hóa vào một môi trường nhà máy đóng tàu số được kết nối toàn diện, chúng tôi hướng tới xây dựng một mô hình sẵn sàng cho tương lai của ngành công nghiệp đóng tàu. Cùng với Siemens, chúng tôi kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ sở đóng tàu trên toàn thế giới, đồng thời đóng góp vào việc hiện đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ.”

Ông Roland Busch, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Siemens AG, phát biểu:

"Để chế tạo những con tàu tiên tiến nhất thế giới, các nhà máy đóng tàu phải quản lý một hệ thống vô cùng phức tạp với hàng triệu linh kiện. Thông qua việc mở rộng quan hệ hợp tác với HD Hyundai, chúng tôi gang cùng xây dựng một mô hình Nhà máy đóng tàu số của tương lai có khả năng triển khai trên quy mô lớn, với Siemens Xcelerator đóng vai trò nền tảng cốt lõi. Bằng cách kết nối dữ liệu, phần mềm và công nghệ tự động hóa xuyên suốt toàn bộ hoạt động của nhà máy đóng tàu, chúng tôi đang kiến tạo nền tảng vận hành cho AI công nghiệp, giúp các doanh nghiệp đóng tàu nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng và giảm thiểu các công đoạn phải chỉnh sửa hoặc làm lại."

Trong khuôn khổ hợp tác này, HD Hyundai và Siemens sẽ hỗ trợ thành lập Trung tâm Hợp tác Công nghệ Đóng tàu Mỹ - Hàn tại Washington, D.C. Trung tâm được kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo công nghệ trong việc định hình tương lai số của ngành công nghiệp đóng tàu.

Danh mục giải pháp và công nghệ Siemens Xcelerator sẽ hỗ trợ chia sẻ dữ liệu an toàn và có kiểm soát, quản lý cấu hình đồng bộ, số hóa quy trình phê duyệt, tăng cường khả năng giám sát sản xuất theo thời gian thực và đảm bảo truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.