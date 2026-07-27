NCB giới thiệu phiên bản ngân hàng số 'một chạm' dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục mở rộng ứng dụng NCB iziMobiz với giải pháp ngân hàng số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, giúp chủ cửa hàng xử lý các giao dịch hàng ngày nhanh gọn, chủ động chỉ trên một tài khoản người dùng, quản lý tài chính bài bản, minh bạch và hiệu quả hơn.

“Một chạm” cho mô hình kinh doanh tinh gọn

7 giờ sáng, quán cà phê của chị Minh Anh (35 tuổi, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khách ra vào. Xen giữa những lượt pha chế và phục vụ khách, chị tranh thủ mở điện thoại thanh toán tiền nguyên liệu, kiểm tra các khoản thanh toán vừa nhận và xác nhận giao dịch với nhà cung cấp. Là chủ quán, cũng là người trực tiếp quản lý mọi khoản thu, chi, mọi giao dịch của quán đều do chị đảm nhiệm.

"Quán nhỏ nên mình vừa bán hàng, vừa lo thu chi. Những ngày đông khách thì chỉ có vài phút buổi trưa để chuyển khoản cho nhà cung cấp hay kiểm tra tài khoản. Mình cần một ứng dụng dễ dùng, xử lý nhanh những việc như vậy”, chị Minh Anh chia sẻ.

Đây cũng là nhu cầu phổ biến của nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay. Khác với các doanh nghiệp có bộ máy kế toán, tài chính riêng, phần lớn chủ hộ kinh doanh trực tiếp đảm nhiệm đồng thời việc bán hàng, quản lý dòng tiền, thanh toán cho nhà cung cấp và đối soát doanh thu. Đồng thời, nhiều hộ đã chủ động tách bạch các khoản thu, chi phục vụ bán hàng để thuận tiện theo dõi dòng tiền, đối soát và thực hiện các thủ tục thuế.

NCB phát triển phiên bản chuyên biệt cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobiz

Từ thực tế đó, NCB đã phát triển phiên bản chuyên biệt cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobiz. Khi đăng nhập bằng tài khoản hộ kinh doanh hay doanh nghiệp siêu nhỏ, khách hàng sẽ được chuyển sang ứng dụng NCB iziMobiz dành riêng cho nhóm này, với giao diện và quy trình giao dịch được thiết kế riêng cho mô hình một người dùng.

Theo đó, khách hàng có thể khởi tạo và xác nhận giao dịch chỉ trong một bước, thay vì phải tạo lệnh và luân chuyển qua các cấp phê duyệt như mô hình nhiều người dùng. Quy trình được rút gọn, các giao dịch hàng ngày được thực hiện nhanh chóng, liền mạch giúp chủ cửa hàng có thể chủ động quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Giao diện của ứng dụng cũng được thiết kế theo hướng trực quan và dễ sử dụng, tập trung vào những chức năng được hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên như chuyển tiền, thanh toán QR, theo dõi tài khoản và biến động số dư hiển thị khoa học trên màn hình chính, giúp người dùng nhanh chóng làm quen với ứng dụng, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian xử lý công việc.

Mở rộng hệ sinh thái số, đồng hành cùng hộ kinh doanh

Song song với việc tối ưu trải nghiệm trên ứng dụng ngân hàng số, NCB cũng đơn giản hóa quy trình đăng ký và mở tài khoản. Khách hàng có thể mở tài khoản trực tiếp tại điểm giao dịch hoặc đăng ký thông tin trên website của NCB (https://www.ncb-bank.vn/dangkytaikhoanonlinekhdn/) để được tư vấn, hướng dẫn. Sau khi đăng ký, khách hàng được cấp ngay mã khách hàng (CIF) và số tài khoản thanh toán tạm thời để hoàn tất hợp đồng mua bán hoặc cung cấp số tài khoản cho đối tác. Sau đó, khách hàng chỉ cần hoàn tất hồ sơ theo hướng dẫn và định danh tại bất kỳ Điểm giao dịch của NCB theo quy định để kích hoạt tài khoản và sử dụng dịch vụ. Nhờ vậy, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn ngay từ bước tiếp cận dịch vụ.

NCB cung cấp các giải pháp ưu việt, đồng hành cùng doanh nghiệp ở mọi quy mô

Bên cạnh ứng dụng ngân hàng số, NCB đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Giải pháp iziBox - thông báo biến động số dư bằng giọng nói, giúp chủ cửa hàng xác nhận giao dịch ngay khi khách thanh toán, hạn chế nhầm lẫn hay sót giao dịch trong giờ cao điểm và nâng cao trải nghiệm bán hàng được đông đảo chủ cửa hàng yêu thích sử dụng. Các giải pháp VietQR và VietQR Global giúp hộ kinh doanh không chỉ dễ dàng tiếp nhận các giao dịch không tiền mặt mà còn có thêm điều kiện phục vụ khách du lịch nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ và du lịch. NCB cũng đang triển khai kết nối với Cục Thuế, nhằm sớm hỗ trợ các hộ kinh doanh liên kết tài khoản để nộp thuế ngay trên eTax Mobile với thủ tục đơn giản, thao tác nhanh gọn, chính xác.

NCB cho biết sẽ tiếp tục phát triển thêm các tính năng chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ trên nền tảng số trong thời gian tới. Các tiện ích mới sẽ tập trung hỗ trợ sâu hơn các nghiệp vụ quản lý, thanh toán và vận hành, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính số đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ trong từng giai đoạn phát triển, từ khởi nghiệp, mở rộng quy mô đến nâng cao năng lực quản trị.

Với những bước tiến mạnh mẽ, cung cấp các giải pháp ưu việt đồng hành hiệu quả cùng cộng đồng doanh nghiệp, mới đây NCB được Global Banking & Finance Review vinh danh là “Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026 – Ngân hàng Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026”.