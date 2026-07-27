Hơn 80% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nếu lãi suất dưới 9%

TPO - Phần lớn người mua nhà mong muốn tổng số tiền trả góp hằng tháng (gồm cả gốc và lãi) chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% người được khảo sát sẵn sàng vay nếu lãi suất dưới 9%.

Cân nhắc kỹ

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, lãi suất vay mua bất động sản hiện phổ biến ở mức 11-13%/năm. Tuy nhiên, một số khoản vay sau khi hết ân hạn lãi suất đang phải trả mức lãi suất lên tới 14-15%/năm.

Anh Lê Vương Thắng (ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) có khoản vay mua nhà hơn 2 tỷ đồng. Sau khi hết ưu đãi, anh đang phải gánh mức lãi suất 13,5% một năm. Điều này khiến kế hoạch chi tiêu của gia đình bị đảo lộn khi phải dành nhiều tiền hơn cho việc trả nợ ngân hàng.

Khi lãi suất vượt 10%, tốc độ tăng trưởng giao dịch thường chậm lại do người mua cân nhắc kỹ hơn về khả năng tài chính. Ảnh minh họa: KHL.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn - cho biết, dữ liệu thị trường cho thấy người mua nhà vẫn có nhu cầu tiếp cận tín dụng nhưng ngày càng thận trọng hơn với các quyết định tài chính. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, 84% người được hỏi sẵn sàng vay để mua nhà song 91% chỉ chấp nhận vay dưới 50% giá trị tài sản. Phần lớn người mua cũng mong muốn tổng số tiền trả góp hằng tháng (gồm cả gốc và lãi) chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% người được khảo sát sẵn sàng vay nếu lãi suất dưới 9%.

“Khi lãi suất vượt 10%, tốc độ tăng trưởng giao dịch thường chậm lại do người mua cân nhắc kỹ hơn về khả năng tài chính. Bên cạnh đó, chất lượng sống hay giá trị sử dụng lâu dài đang trở thành động lực chính trong quyết định mua bất động sản”, ông Quốc Anh nói.

Điều này kéo theo hệ quả là các chủ đầu tư phải nhanh chóng nhìn nhận lại bài toán về phát triển sản phẩm để đáp ứng thị hiếu mới. Người mua bất động sản ngày càng thận trọng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì những kỳ vọng tăng giá. Họ có thể chủ động so sánh tỷ suất sinh lời giữa các địa phương, đánh giá hiệu quả đầu tư trước khi quyết định xuống tiền. Việc áp dụng các gói hỗ trợ lãi suất hoặc cố định lãi suất trong thời gian dài sẽ góp phần nâng cao khả năng chi trả của người mua nhà.

Tương tự, dữ liệu khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy, tỷ lệ khách hàng có nhu cầu mua bất động sản giảm gần 35% ở cả nhóm đang cân nhắc và chuẩn bị mua. Trong đó, nhóm chuẩn bị mua giảm từ 11% xuống còn 6%, còn nhóm đang cân nhắc mua giảm từ 44% xuống 30%. Ngược lại, tỷ lệ người không có nhu cầu mua bất động sản tăng từ 13% lên 39%, phản ánh xu hướng tạm rời khỏi thị trường thay vì chỉ trì hoãn quyết định.

Áp lực chính khiến dòng tiền bất động sản chững lại đến từ mặt bằng giá và lãi suất.

Thời gian ra quyết định mua nhà cũng kéo dài hơn. Chỉ 17% khách hàng dự định giao dịch trong vòng 6 tháng tới, trong khi tỷ lệ có kế hoạch mua trong vòng hai năm tăng từ 57% lên 69%.

Theo One Mount Group, áp lực chính khiến dòng tiền bất động sản chững lại đến từ mặt bằng giá và lãi suất. Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập khiến khả năng tiếp cận ngày càng khó khăn, trong khi lãi vay vẫn ở mức cao và triển vọng kinh tế còn nhiều biến động, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Thanh khoản chậm

Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills TPHCM - cho biết, thị trường nhà ở TPHCM trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự điều chỉnh rõ nét trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao.

“Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn, tâm lý của người mua cũng như tốc độ ra quyết định của nhà đầu tư khiến thanh khoản thị trường diễn ra thận trọng hơn. Bên cạnh yếu tố tài chính, nguồn cung mới vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, tiếp tục tạo ra sự mất cân đối giữa cung và cầu”, bà Hương nói.

Trong khi đó, ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Consulting - cho rằng, thị trường căn hộ TPHCM đang bước vào giai đoạn thanh khoản chậm khi giá không còn tăng mạnh nhưng cũng chưa đủ giảm sâu để kích thích nhu cầu mua ở thực.

Theo ông, mặt bằng giá đã bị đẩy lên quá cao sau nhiều năm tăng liên tục. Giá căn hộ sơ cấp hiện phổ biến 90-120 triệu đồng/m2, nhiều dự án trung tâm và ven sông đã vượt xa khả năng chi trả của số đông người mua.

“Chi phí vốn tăng cũng khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Lãi suất vay mua nhà ở mức cao làm gia tăng áp lực tài chính, trong khi nguồn cung mới liên tục được bổ sung giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn và không còn tâm lý xuống tiền bằng mọi giá như trước”, ông Thắng nói.

Lãi suất vay mua nhà ở mức cao làm gia tăng áp lực tài chính.

Phát biểu tại hội thảo mới đây, ông Đào Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà nước - cho rằng, để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn và người dân có cơ hội mua nhà với chi phí hợp lý, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa với các chính sách về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và phát triển thị trường bất động sản.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt. Cơ quan này sẽ phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Nhà nước điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến thực tế và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống.

Đối với thị trường bất động sản, ông Hà cho rằng việc khơi thông dòng vốn phải gắn với nâng cao tính minh bạch của thị trường, hoàn thiện khung pháp lý và tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng. Khi các giải pháp này được triển khai đồng bộ, hiệu quả phân bổ nguồn vốn sẽ được cải thiện, góp phần hỗ trợ thị trường phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.