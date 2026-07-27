Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Chưa từng có: Hơn 30 doanh nghiệp vàng, kim cương ở TPHCM đóng cửa

Uyên Phương

TPO - Sau vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, không chỉ các cửa hàng liên quan đồng loạt ngừng hoạt động mà nhiều tiệm vàng, kim cương khác tại các khu kinh doanh lớn ở TPHCM cũng lần lượt đóng cửa, giải thể hoặc phá sản. Thị trường kim hoàn đang trải qua đợt biến động mạnh hiếm thấy.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM, khảo sát sơ bộ của Hội cho thấy, từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh vàng, kim cương, đá quý trên địa bàn TPHCM tạm ngừng hoạt động.

Ông Dưng cũng nói rằng, con số thực tế có thể còn cao hơn bởi nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này không phải là hội viên, không trực thuộc Hội nên chưa được thống kê đầy đủ.

tiem-vang-uyen-phuong-26.jpg
Loạt tiệm vàng, kim cương đóng cửa tại chợ An Đông.

Ông Dưng cho biết, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình hình kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền ngày càng lớn. Trong khi đó, lượng khách mang trang sức đến bán lại tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp không còn đủ khả năng thanh khoản, buộc phải đóng cửa hoặc tạm dừng kinh doanh.

Ghi nhận của PV Tiền Phong những ngày gần đây cho thấy, làn sóng đóng cửa các tiệm vàng, kim cương đang lan rộng tại nhiều khu vực. Trước đó, chủ các thương hiệu kinh doanh vàng và kim cương nổi tiếng gồm Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm tại TPHCM đã bị cơ quan công an khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Sau diễn biến này, hàng loạt cửa hàng của các thương hiệu trên đồng loạt đóng cửa. Nhiều tiệm kinh doanh kim cương khác cũng nhanh chóng treo thông báo tạm ngừng hoạt động với các lý do như sửa chữa, nâng cấp hệ thống.

kim-cuong-uyen-phuong-3-500.png
Loạt tiệm vàng, kim cương đóng cửa khi chủ bị cơ quan công an khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Ghi nhận tại chợ An Đông và Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường An Đông), hàng loạt ki-ốt kinh doanh vàng, kim cương cửa cuốn đóng kín, nhiều quầy “trùm mền”, không thông báo lý do cũng như thời điểm hoạt động trở lại. Một số khu vực còn bố trí bảo vệ hoặc nhân viên theo dõi người qua lại và hạn chế việc chụp ảnh các quầy hàng.

Một tiểu thương tại chợ An Đông cho biết, trước đây cũng có một số tiệm vàng nghỉ bán do kinh doanh ế ẩm hoặc chịu tác động từ việc cơ quan chức năng siết chặt hoạt động mua bán vàng. Tuy nhiên, tình trạng nhiều cửa hàng cùng lúc đóng cửa chỉ mới xuất hiện sau khi chủ của một số doanh nghiệp vàng, kim cương lớn bị khởi tố. Theo tiểu thương, không ít khách hàng từng mua trang sức tại các cửa hàng đã đóng cửa nay quay lại bán hoặc bảo hành sản phẩm, nhưng không thể liên lạc được với chủ cơ sở.

1785057894803-2151371512137825466-484046697057078230-cc5e5e984a8df1d57a27d3d4a332b7d8.jpg
Theo khảo sát sơ bộ của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM, từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 30 tiệm kinh doanh vàng, kim cương đóng cửa.

Không chỉ khu vực chợ An Đông, tại các tuyến phố kinh doanh vàng bạc ở quận 5 như Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa; khu vực chợ Bến Thành, đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành) cùng nhiều tuyến đường chuyên doanh vàng, trang sức như An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Tần… cũng ghi nhận hàng loạt cửa hàng vàng, kim cương đóng cửa, giải thể hoặc phá sản.

Theo Luật gia Phan Thị Việt Thu - nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM - để bảo vệ quyền lợi người mua và nâng cao tính minh bạch của thị trường, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh; kiểm soát chặt chứng thư kiểm định, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xử lý nghiêm các hành vi làm giả, gian lận thương mại.

Uyên Phương
#kim cương #buôn lậu #vàng #đóng cửa #TPHCM #Kim Lý #SJC #PNJ #Ngọc Châu Âu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe