Giá vàng, dầu thô giảm đồng loạt

TPO - Giá vàng thế giới đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch sáng 28/7 (giá Việt Nam) khi đồng USD duy trì đà tăng, trong lúc giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để đánh giá triển vọng lãi suất. Giá dầu cũng giảm khoảng 1% nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng sáng 28/7 (giờ Việt Nam) giao ngay giảm 0,5% xuống còn 4.056,03 USD/ounce. Giảm 18,19 USD/ounce so với phiên trước đó.

Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 0,5%, xuống còn 4.056,70 USD/ounce.

Diễn biến của giá vàng chịu sức ép khi đồng bạc xanh tiếp tục neo gần mức cao nhất trong một tháng. Đồng USD mạnh khiến vàng - tài sản được định giá bằng USD - trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 28/7 (giá Việt Nam) khi đồng USD duy trì đà tăng. Ảnh: Finance Magnates.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng thường làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó gây áp lực lên giá kim loại quý.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 57,39 USD/ounce; bạch kim giảm 0,8% còn 1.608,20 USD/ounce; và palladium giảm 1,5% xuống 1.272,25 USD/ounce.

Trong khi đó, trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm khi giới đầu tư đánh giá khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Giá dầu Brent giảm 0,54 USD, tương đương 0,6%, xuống còn 87,82 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,66 USD, tương đương 0,8%, xuống 81,95 USD/thùng. Trước đó trong phiên, cả hai loại dầu đều từng giảm khoảng 1%, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Giá dầu cũng giảm khoảng 1% nhờ kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao. Ảnh: Reuters.

Đà giảm của giá dầu được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục ưu tiên giải pháp ngoại giao với Iran, qua đó mở ra triển vọng bình thường hóa dòng chảy năng lượng từ khu vực Trung Đông.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng Barclays, lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Trong tuần kết thúc ngày 24/7, lượng xuất khẩu ròng dầu thô và các sản phẩm tinh chế qua tuyến hàng hải chiến lược này chỉ đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với mức 5,9 triệu thùng/ngày của tuần trước đó.

Ngoài ra, kết quả khảo sát sơ bộ của Reuters cho thấy tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ nhiều khả năng đã giảm trong tuần trước, trong khi lượng tồn kho các sản phẩm chưng cất được dự báo tăng, phản ánh những biến động về cung - cầu trên thị trường năng lượng trước thềm các dữ liệu chính thức.