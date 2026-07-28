KOL, KOC: Nộp thuế ra sao, có phải đăng ký kinh doanh?

TPO - Cơ quan thuế lưu ý cá nhân là KOL, KOC, freelancer... nếu có hoạt động kinh doanh độc lập cần đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Trường hợp không đăng ký, thu nhập có thể được xác định là tiền lương, tiền công và chịu thuế lũy tiến cao nhất 35%.

KOL, KOC nộp thuế ra sao?

Theo Cục Thuế, thời gian gần đây có nhiều cá nhân hoạt động trên nền tảng số, cung cấp dịch vụ hoặc sáng tạo nội dung quan tâm đến các quy định về thuế, như: “Làm freelancer (tự do) có phải đăng ký kinh doanh không?”, “Thu nhập từ làm KOL, KOC hay affiliate (tiếp thị liên kết) được tính thuế như thế nào?”, “Đã bị khấu trừ 10% thì có phải quyết toán thuế nữa không?”...

Từ ngày 1/7, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP có hiệu lực, bổ sung quy định về xác định bản chất thu nhập của cá nhân để áp dụng phương pháp tính thuế phù hợp. Đối với cá nhân làm dịch vụ, freelancer, affiliate, KOL/KOC và các hoạt động tương tự, việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai sẽ là căn cứ quan trọng để xác định đúng chính sách thuế áp dụng.

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân. Nguồn: Cục Thuế.

Cơ quan thuế lưu ý ba nội dung tới người nộp thuế.

Thứ nhất, nếu cá nhân cung cấp dịch vụ nhưng không đăng ký kinh doanh hoặc không đăng ký thuế, thu nhập có thể được cơ quan thuế xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công, tùy thuộc vào bản chất của giao dịch. Khi đó, thu nhập có thể phải áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, với mức thuế suất cao nhất là 35% .

Thứ hai, mức tính thuế sẽ khác nhau tùy theo tính chất công việc. Nếu được xác định là cá nhân kinh doanh dịch vụ, thuế được tính theo tỷ lệ 5% thuế giá trị gia tăng (VAT) và 2% thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tổng cộng 7% .

Ngược lại, nếu được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công, sẽ áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần, với mức thuế suất cao nhất có thể tăng lên tới 35% (nếu thuộc bậc thuế tương ứng).

Thứ ba, khoản khấu trừ 10% tại nguồn không có nghĩa là số thuế cuối cùng phải nộp. Khi quyết định thuế, cơ quan thuế sẽ xác định nghĩa vụ thuế dựa trên bản chất giao dịch, hồ sơ và quy định hiện hành. Trường hợp phải khấu trừ theo Nghị định số 253, tổ chức chi trả vẫn thực hiện khấu trừ theo quy định trước khi thanh toán.

Sắp tới hạn chót thông báo doanh thu, khai thuế quý

Ngày 31/7 là hạn chót các hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo doanh thu, số tài khoản, khai thuế quý 2 theo quy định. Cụ thể, hộ mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, có doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30/6 từ 1 tỷ đồng trở xuống kê khai theo Mẫu 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư 50 năm 2026.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, chưa thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế, cần thông báo thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản thuộc trường hợp trực tiếp khai thuế và lựa chọn khai thuế 2 lần/năm cần thực hiện khai thuế lần thứ nhất.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý, trường hợp có doanh thu tự xác định năm 2026 trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng; hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 và có doanh thu thực tế phát sinh đến ngày 30/6/2026 trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng, cần thực hiện kê khai thuế quý II/2026.