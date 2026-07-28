Cổ phiếu bất động sản 'rơi' mạnh, có mã rẻ như trà đá

TPO - Trong một năm qua, giá hàng loạt cổ phiếu bất động sản như DIG, CEO, NLG, SCR, DXG, DXS, SGR, VNI, SZC… giảm mạnh, trong đó có nhiều mã cổ phiếu giảm hơn nửa giá trị.

Thị giá giảm mạnh

Cổ phiếu DIG của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã mất hơn một nửa thị giá kể từ khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cụ thể, tháng 8/2024, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - qua đời, sau đó ông Nguyễn Hùng Cường - con trai ông Tuấn thay cha làm Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp.

Thị giá DIG lao dốc trong 1 năm qua.

Kể từ khi ông Cường làm chủ tịch, cổ phiếu DIG liên tục lao dốc. Tại thời điểm ngày 1/10/2024, DIG có thị giá là 16.800 đồng/cổ phiếu. Khoảng 1 năm trước, DIG giao dịch quanh mức 19.900 đồng/cổ phiếu thì nay có lúc rớt xuống dưới mệnh giá. Ở phiên sáng 28/7, thị giá DIG ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, gần đây gia đình ông Nguyễn Hùng Cường liên tục bị bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu DIG. Cụ thể, từ ngày 21-23/7, gia đình ông Cường bị bán giải chấp tổng cộng hơn 14,3 triệu cổ phiếu DIG. Sau khi bị bán giải chấp, gia đình ông Cường không còn ai là cổ đông lớn tại DIC Corp.

Kết quả kinh doanh của DIC Corp cũng không mấy khả quan. Năm 2024 - thời điểm ông Cường tiếp quản ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, DIG ghi nhận hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm xuống gần 102 tỷ đồng và DIG chỉ hoàn thành khoảng 16% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Đến năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của DIG đạt gần 4.720 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 606 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự phục hồi này được hỗ trợ bởi việc chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point và bán sỉ các lô đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Cổ phiếu ngành bất động sản giảm một nửa thị giá trong năm qua.

Quý I năm nay, DIC Corp ghi nhận doanh thu hơn 144 tỷ đồng (giảm gần 6% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế tiếp tục lỗ gần 10 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ hơn 45 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm thêm gần 437 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu CEO của Công ty CP Tập đoàn C.E.O đã giảm hơn 60% trong gần 1 năm qua. Cụ thể, tại thời điểm ngày 17/10/2025, CEO giao dịch ở mức 30.400 đồng/cổ phiếu thì nay đang ở mức 11.300 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm ngày 13/8/2025, thị giá NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long ở mức 41.900 đồng/cổ phiếu thì đến phiên sáng nay chỉ còn 20.350 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu PDR vào ngày 13/9/2025 có thị giá 26.300 đồng/cổ phiếu thì nay chỉ còn 11.000 đồng/cổ phiếu.

Giảm hơn 50%

Cổ phiếu SCR của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã giảm gần 60% trong 1 năm qua. Tại thời điểm ngày 15/8/2025, SCR giao dịch ở mức 10.100 đồng/cổ phiếu thì đến sáng nay chỉ còn 4.440 đồng/cổ phiếu.

Quý I năm nay, SCR đạt doanh thu hơn 150 tỷ đồng (tăng gần 37% so với cùng kỳ năm 2025), lãi trước thuế hơn 9 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm hơn 651 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm 247 tỷ đồng của cùng kỳ.

Diễn biến thị giá SCR trong 1 năm qua.

Tương tự, cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP (trước đây là Tập đoàn Đất Xanh) cũng mất gần nửa thị giá trong 1 năm qua. Cụ thể, tại thời điểm ngày 28/7/2025, DXG giao dịch ở mức 18.400 đồng/cổ phiếu. Còn ở phiên sáng 28/7, thị giá DXG là 10.100 đồng/cổ phiếu.

Đà giảm của cổ phiếu DXG diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này vừa thay tên đổi họ từ Đất Xanh sang Bluemarq Group. Tuy nhiên, gần đây quỹ ngoại liên tục bán cổ phiếu DXG. Theo đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 546.200 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 5% về 4,96% vốn điều lệ.

Như vậy, sau giao dịch, nhóm quỹ Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Bluemarq Group. Trước đó, vào ngày 12/6, nhóm Dragon Capital cũng đã bán ra 2,6 triệu cổ phiếu DXG.

Cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP (trước đây là Tập đoàn Đất Xanh) mất gần nửa thị giá trong 1 năm qua.

Một mã cổ phiếu khác liên quan đến DXG là DXS của Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh cũng rơi mất hơn nửa thị giá trong thời gian qua. Tại thời điểm ngày 3/9/2025, DXS giao dịch ở mức 13.800 đồng/cổ phiếu. Còn ở hiện tại, DXG có giá 5.680 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, một số cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản khác cũng giảm hơn 40% so với 1 năm trước. Cụ thể, SGR của Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn giảm 54%, VNI của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam giảm 47%, SZC của Công ty CP Sonadezi Châu Đức giảm hơn 34%...

Cổ phiếu trà đá

Cổ phiếu VHD của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD đã thấp hơn 73% so với đáy, nay chỉ còn 2.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VHD lao dốc trong bối cảnh doanh nghiệp khép lại năm 2025 với khoản lỗ gần 112 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp thua lỗ, nâng lỗ lũy kế lên hơn 400 tỷ đồng và khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 21 tỷ đồng.

Cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo loanh quanh mức 2.300 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu PTL của Công ty CP Victory Group giao dịch quanh mức 1.790 đồng/cổ phiếu.