Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc giữ đà tăng trưởng giữa nhiều biến động

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đối mặt với nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng và dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc đã chủ động điều chỉnh sản xuất, đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường và tăng cường đồng hành cùng người chăn nuôi. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường

Sáu tháng đầu năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều thách thức đối với ngành thức ăn chăn nuôi. Giá nguyên liệu nhập khẩu biến động, chi phí sản xuất tăng, trong khi dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý tái đàn của người chăn nuôi. Những yếu tố này tạo áp lực không nhỏ lên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực.

Trước bối cảnh đó, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (xã Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo diễn biến của thị trường, chủ động đa dạng nguồn cung nguyên liệu, kiểm soát chi phí và tối ưu quy trình vận hành nhằm duy trì hoạt động ổn định của nhà máy.

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Song song với việc đảm bảo sản xuất, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường hoạt động tư vấn kỹ thuật và chăm sóc khách hàng. Theo doanh nghiệp, việc duy trì chất lượng sản phẩm ổn định cùng dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng là một trong những yếu tố giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Theo số liệu của doanh nghiệp, sản lượng thức ăn chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu tăng gần 40%, trong đó doanh thu từ lĩnh vực thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 44%. Hoạt động chăn nuôi cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khi sản lượng lợn thương phẩm tăng trên 30%, sản lượng lợn giống tăng khoảng 36%.

Để đạt được kết quả này, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc cho biết, đã liên tục rà soát công thức dinh dưỡng, kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, cải tiến quy trình sản xuất và thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng sản phẩm tại các trang trại, hộ chăn nuôi để kịp thời điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Theo ông Thân Văn Vỵ, Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, doanh nghiệp lựa chọn chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi thay vì điều chỉnh giá bán tương ứng với mức tăng của nguyên liệu.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, sự ổn định về chất lượng sản phẩm cùng việc đồng hành với khách hàng đã góp phần giúp sản lượng tiêu thụ tại các đại lý hiện hữu tiếp tục tăng, đồng thời mở rộng thêm nhiều đại lý và khách hàng mới.

"Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá nguyên liệu đầu vào tăng khoảng 8,5%, song Công ty chỉ điều chỉnh giá bán khoảng 3,5% nhằm chia sẻ với khách hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật thường xuyên bám sát cơ sở để tư vấn về dinh dưỡng, quy trình chăn nuôi, an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi cũng tổ chức các hội thảo kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ chăn nuôi và hỗ trợ thuốc, hóa chất sát trùng để giúp người chăn nuôi giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất", ông Vỵ cho biết.

Đầu tư công nghệ, hướng tới chuỗi sản xuất bền vững

Bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đầu tư thay thế, nâng cấp nhiều hạng mục máy móc, thiết bị theo hướng hiện đại, tăng tỷ lệ tự động hóa trong sản xuất. Việc đầu tư đồng bộ giúp tối ưu quy trình vận hành, giảm chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn.

Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong chế biến nguyên liệu, phát triển các dòng thức ăn chăn nuôi có giá trị gia tăng cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.

Một trong những hạng mục đang được triển khai là hệ thống điện mặt trời áp mái tại Trại chăn nuôi lợn nái Thường Nga. Theo doanh nghiệp, dự án không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành mà còn hướng đến mô hình sản xuất xanh, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.

Cùng với đầu tư công nghệ, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc tiếp tục duy trì nghiêm các quy trình an toàn sinh học tại hệ thống trang trại. Công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào, vệ sinh, khử trùng, quản lý vận chuyển thức ăn, con giống được thực hiện đồng bộ nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh và bảo vệ đàn vật nuôi.

Doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, xây dựng môi trường làm việc an toàn và chuyên nghiệp. Theo số liệu của Công ty, thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện doanh nghiệp, thời gian tới Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc sẽ tiếp tục đầu tư thiết bị hiện đại, từng bước hoàn thiện dây chuyền sản xuất theo hướng tự động hóa, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường liên kết với các đơn vị trong hệ thống MITRACO nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi thương phẩm.