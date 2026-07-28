Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Mỗi địa bàn một giải pháp giảm tổn thất điện năng

Tháng 6/2026, tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) thương phẩm của Công ty Điện lực (CTĐL) Hà Tĩnh đạt 5,28%, giảm 1,22% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 3,31% so với tháng 5/2026. Kết quả này đến từ việc đầu tư đồng bộ hạ tầng lưới điện, tối ưu phương thức vận hành, ứng dụng công nghệ và triển khai các giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn.

Mỗi địa bàn một giải pháp

Giảm TTĐN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CTĐL Hà Tĩnh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định. Đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng quản lý kỹ thuật, hiệu quả khai thác lưới điện và sử dụng tài sản.

Tuy nhiên, không có một giải pháp chung trong giảm TTĐN cho mọi địa bàn. Mỗi đơn vị quản lý phải đối mặt với những đặc điểm riêng như phụ tải tăng nhanh, bán kính cấp điện dài, kết cấu lưới điện chưa đồng bộ hoặc phân bố phụ tải giữa các trạm biến áp chưa hợp lý. Vì vậy, thay vì áp dụng một mô hình chung, CTĐL Hà Tĩnh lựa chọn cách tiếp cận theo từng địa bàn, từng xuất tuyến và từng trạm biến áp. Trên cơ sở phân tích dữ liệu và đánh giá nguyên nhân gây tổn thất, các đơn vị xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện vận hành thực tế, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả giảm TTĐN.

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra, vận hành lưới điện nhằm giảm tổn thất điện năng.

Điện lực Thành Sen là một trong những đơn vị chịu áp lực lớn về phụ tải khi quản lý khu vực trung tâm thành phố với mật độ khách hàng cao và tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong mùa nắng nóng, Trạm biến áp Thạch Linh 8 cấp điện cho 212 khách hàng và Trạm biến áp Thạch Linh 3 cấp điện cho 160 khách hàng thường xuyên vận hành ở mức tải cao, ảnh hưởng đến chất lượng điện áp và tiềm ẩn nguy cơ quá tải.

Để giảm áp lực cho các trạm hiện hữu, đơn vị đã đầu tư xây dựng Trạm biến áp Thạch Linh 25 công suất 320 kVA. Sau khi đưa vào vận hành, công trình góp phần phân bổ lại phụ tải, giảm tải cho các trạm biến áp đầy tải. Cùng với đó, Điện lực Thành Sen tăng cường cân pha, san tải, thay thế dây dẫn xuống cấp, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện, đóng mạch vòng hợp lý và chủ động dự báo phụ tải để tối ưu phương thức vận hành.

Các trạm biến áp được đầu tư, nâng cấp góp phần phân bổ phụ tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Đậu Xuân Long, Phó Trưởng Điện lực Thành Sen cho biết, cùng với đầu tư các trạm biến áp chống quá tải, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật trên lưới điện. Nhờ đó, tháng 6/2026, tỷ lệ TTĐN của đơn vị đạt 3,43%, thấp hơn mức 3,69% theo kế hoạch được giao.

Nếu Điện lực Thành Sen tập trung giải quyết áp lực phụ tải khu vực đô thị thì Điện lực Đức Thọ lại ưu tiên giảm TTĐN trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải sản xuất cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phụ tải điện công nghiệp trên địa bàn tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trước yêu cầu đó, đơn vị tập trung quy hoạch lại lưới trung thế, rút ngắn bán kính cấp điện, xử lý các tồn tại trên lưới và bổ sung công suất tại những khu vực có phụ tải tăng nhanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Công nhân Điện lực Đức Thọ kiểm tra, vận hành lưới điện nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.



Điện lực Đức Thọ hiện quản lý 264 trạm biến áp, hơn 250 km đường dây trung thế và trên 700 km đường dây hạ thế. Riêng trong mùa nắng nóng năm 2026, đơn vị đã đóng mới 3 trạm biến áp; cân pha, san tải và luân chuyển hơn 20 máy biến áp để tối ưu công suất vận hành.

Ông Trần Văn Nam, Quyền Trưởng Điện lực Đức Thọ cho biết, việc thường xuyên rà soát hiện trạng lưới điện và điều chỉnh phương thức vận hành theo diễn biến phụ tải giúp đơn vị kiểm soát tốt TTĐN, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. Thực tiễn tại Thành Sen và Đức Thọ cho thấy, giảm TTĐN chỉ đạt hiệu quả bền vững khi các giải pháp kỹ thuật được triển khai phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, kết hợp đầu tư hạ tầng và tổ chức vận hành khoa học.

Đầu tư hạ tầng, công nghệ, giảm tổn thất điện năng

Không chỉ triển khai các giải pháp phù hợp với từng địa bàn, CTĐL Hà Tĩnh còn tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tạo nền tảng giảm TTĐN bền vững.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh tiếp tục thu hút nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp, Công ty chủ động đầu tư nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai gần 80 dự án đầu tư xây dựng; xây dựng mới và cải tạo hơn 50 km đường dây trung áp, hơn 340 km đường dây hạ áp và đưa vào vận hành 96 trạm biến áp.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh thường xuyên kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện để tối ưu phương thức vận hành.

Ông Nguyễn Thanh Hoa, Trưởng Ban Quản lý dự án CTĐL Hà Tĩnh cho biết, các công trình sau khi hoàn thành đã góp phần nâng cao năng lực vận hành, giảm tình trạng quá tải trong mùa nắng nóng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tạo dư địa để tiếp tục kéo giảm TTĐN trên toàn hệ thống.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Công ty đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành. Dữ liệu từ hệ thống giám sát từ xa, đo đếm điện tử, phần mềm quản lý kỹ thuật và các công cụ phân tích phụ tải giúp các đơn vị theo dõi sát diễn biến phụ tải, nhận diện sớm bất thường trên lưới điện, phân tích nguyên nhân tổn thất và chủ động tối ưu phương thức vận hành.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm kéo giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng trở thành động lực quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý lưới điện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đã công nhận 20 sáng kiến cấp Công ty; có 1 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn và đang trình Tổng công ty xem xét công nhận thêm 2 sáng kiến.

Nổi bật là sáng kiến "Vận hành tối ưu lưới điện trung áp có nguồn năng lượng tái tạo thâm nhập lớn với điều kiện thực tế", được áp dụng trên ba mạch vòng tự động hóa (DAS) tại Hương Sơn, Đức Thọ, Hồng Lĩnh và Hương Khê. Chỉ trong 2 tháng (tháng 4 và tháng 5/2026), giải pháp đã giúp giảm hơn 24.695 kWh điện năng tổn thất và kéo giảm tỷ lệ tổn thất trên các mạch vòng từ 0,12 - 0,13%.

Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến khác cũng mang lại hiệu quả thiết thực như hệ thống van áp lực điều khiển từ xa phục vụ rửa sứ hotline của Điện lực Hương Sơn; bàn uốn, nắn và cắt dây nhị thứ đa năng phục vụ lắp đặt hòm hộp công tơ theo tiêu chuẩn 5S; thiết bị nâng dây dẫn phục vụ thay thế sứ đứng đường dây 22/35 kV. Các giải pháp này giúp rút ngắn thời gian thao tác, hạn chế cắt điện, nâng cao năng suất lao động và duy trì phương thức vận hành tối ưu của lưới điện.

Đầu tư hạ tầng lưới điện là một trong những giải pháp giúp Công ty Điện lực Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật CTĐL Hà Tĩnh cho biết, giảm TTĐN luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, được Tổng công ty Điện lực miền Bắc và lãnh đạo Công ty chỉ đạo thường xuyên. Các đơn vị không chỉ được giao chỉ tiêu mà còn phải xây dựng giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng xuất tuyến và từng trạm biến áp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về đầu tư, kỹ thuật, công nghệ và phát huy sáng kiến cải tiến, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ TTĐN của Công ty đạt 5,94%, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tổn thất trên lưới điện 110 kV giảm từ 1,32% xuống còn 0,73%, cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp tối ưu vận hành và quản lý kỹ thuật.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, trong bối cảnh phụ tải tăng nhanh và quy mô lưới điện không ngừng mở rộng, các đơn vị phải chuyển mạnh sang quản lý dựa trên dữ liệu. Việc phân tích từng xuất tuyến, từng trạm biến áp giúp phát hiện sớm bất thường để kịp thời cân pha, san tải, hoán chuyển máy biến áp, xử lý bán kính cấp điện dài và kiểm tra hệ thống đo đếm.

Các trạm biến áp được đầu tư, nâng cấp góp phần phân bổ phụ tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

"Giảm TTĐN không chỉ là chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà còn phản ánh chất lượng quản lý, trình độ vận hành và hiệu quả khai thác lưới điện. Mỗi phần trăm tổn thất được kéo giảm đều mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng", ông Dũng nhấn mạnh.

Thời gian tới, CTĐL Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát các xuất tuyến và trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất cao hoặc biến động bất thường; triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2026.

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng, việc đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ và quản lý vận hành dựa trên dữ liệu đang giúp CTĐL Hà Tĩnh từng bước kiểm soát tổn thất điện năng. Quan trọng hơn, cách tiếp cận theo đặc thù từng địa bàn đang tạo nền tảng để lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.