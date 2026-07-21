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Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp 'gom' cổ phiếu

Duy Quang

TPO - Ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu. Ước tính, Ước tính, ông Kiệt cần chi khoảng 360 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) công bố thông tin giao dịch của người nội bộ. Theo đó, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó tổng giám đốc KDH đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 23/7-21/8 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Đáng chú ý, ông Kiệt năm nay 29 tuổi, là con trai ông Lý Điền Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Khang Điền. Số lượng ông Lý Tuấn Kiệt nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 623.635 cổ phần. Nếu giao dịch thành công, ông Kiệt sẽ nắm 1,8% vốn điều lệ KDH. Ước tính, ông Lý Tuấn Kiệt cần chi khoảng 360 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Ông Kiệt mới được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Giám đốc KDH từ cuối tháng 3/2026. Trước đó, ông Lý Tuấn Kiệt là Giám đốc khối Điều hành tổ chức kiêm Phó giám đốc Tài chính.

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Ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc KDH - đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu. Ảnh: KDH.

Tương tự, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) - đăng ký mua 1.188.000 cổ phiếu F88. Thời gian giao dịch từ 15/7-4/8. Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nắm 27.711.016 cổ phần, tương đương 12,5% vốn điều lệ F88.

Cũng trong thời gian trên, ông Ngô Quang Hưng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư F88 - đăng ký mua 288.000 cổ phiếu F88. Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nắm 24.226.616 cổ phần, tương đương 11% vốn điều lệ F88.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, ước tính nhóm 4 cổ đông sáng lập gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Phùng Anh Tuấn và thành viên Hội đồng quản trị Ngô Quang Hưng nắm giữ khoảng hơn 26% cổ phần tại F88. Các quỹ đầu tư lớn nắm giữ gần 54% vốn, còn lại các nhà đầu tư khác nắm gần 20% vốn điều lệ F88.

Tương tự, ông Vũ Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn DamiK (mã chứng khoán: DKG) - đăng ký mua 765.000 cổ phiếu DKG. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch từ 20/7-18/8. Trước giao dịch, ông Hùng nắm giữ 703.800 cổ phần DKG, tương ứng 4,9% vốn điều lệ.

Duy Quang
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