Vincom Retail củng cố nội lực, tăng tốc trong kỷ nguyên bán lẻ mới

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) đã hoàn thiện việc bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị (TV HĐQT) và cơ cấu lại Ban Điều hành, nhằm tăng cường năng lực quản trị, phát huy chuyên môn của đội ngũ lãnh đạo nhằm tăng tốc thực hiện chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo các nghị quyết đã được thông qua, ông Trần Lê Phương được bầu bổ sung làm TV HĐQT Vincom Retail, thay ông Nguyễn Thế Anh.

Hội đồng Quản trị đồng thời bầu ông Trần Lê Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 28/07/2026.

Ông Trần Lê Phương (sinh năm 1969) có kinh nghiệm quốc tế dày dặn với nhiều năm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, đồng thời từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành quan trọng trong hệ sinh thái Vingroup. Với thế mạnh trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và hoạch định chiến lược kinh doanh, ông được kỳ vọng sẽ đóng góp những góc nhìn chiến lược cùng kinh nghiệm thực tiễn giá trị, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng dư địa tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu đưa Vincom Retail trở thành chủ đầu tư bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á.

Ông Trần Lê Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vincom Retail

Theo định hướng chiến lược mới về nâng cao năng lực quản trị vận hành, bà Hoa sẽ giữ chức TV HĐQT điều hành, Tổng giám đốc Công ty và kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vận hành để dẫn dắt trực tiếp Công ty trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật, thay bà Phạm Thị Thu Hiền kể từ ngày 28/07/2026.

Bà Trần Mai Hoa sinh năm 1974, có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, quản lý dự án và bất động sản bán lẻ. Gia nhập Vincom Retail từ năm 2014, bà từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Thành viên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Việc bổ nhiệm bà làm Tổng Giám đốc bảo đảm tính kế thừa và liên tục trong công tác điều hành.

Bà Phạm Thị Thu Hiền sẽ đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing, trực tiếp dẫn dắt các hoạt động kinh doanh, marketing và chiến lược tăng trưởng của Vincom Retail. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực bất động sản bán lẻ, bà sẽ tập trung phát triển các mô hình kinh doanh mới, các lĩnh vực kinh doanh chiến lược, mở rộng hợp tác với các đối tác và thương hiệu quốc tế, triển khai các cơ hội đầu tư, phát triển thị trường trong nước và từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Trên cương vị này, bà sẽ cùng Ban Điều hành thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn của Vincom Retail.

Đồng thời, ông Nguyễn Duy Khánh tập trung xây dựng bộ khung quản trị và đảm nhận trực tiếp vận hành cho một mảng kinh doanh chiến lược mới của Vincom Retail là vận hành khu phố thương mại.

Bà Trần Mai Hoa ( bên trái) được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vincom Retail; bà Phạm Thị Thu Hiền (bên phải) - đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing

Việc kiện toàn lần này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa của Vincom Retail, trong đó các lãnh đạo cấp cao được đào tạo và phát triển theo hướng đa năng, có khả năng đảm nhiệm nhiều trọng trách khác nhau để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

Việc luân chuyển và phân công lãnh đạo không làm thay đổi vai trò của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, mà nhằm phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân trên các lĩnh vực ưu tiên chiến lược của Công ty trong từng giai đoạn phát triển. Quá trình phân công và luân chuyển trách nhiệm được thực hiện trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu chiến lược, qua đó bảo đảm tính kế thừa, sự ổn định và liên tục trong công tác quản trị, điều hành.

Năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 8.837 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 57,4% so với năm trước. Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.132 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5.375 tỷ đồng. Trên nền so sánh điều chỉnh, sau khi loại trừ các yếu tố không thường xuyên của năm 2025, hai chỉ tiêu dự kiến tăng lần lượt 16% và 15%.

Quý III năm 2026, Công ty dự kiến đưa Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) vào vận hành, nâng tổng số trung tâm thương mại trên toàn hệ thống lên 91 với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt gần 1,94 triệu m2, duy trì vị thế nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu thị trường.