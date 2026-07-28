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Kinh tế

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo lãi

Lộc Liên

TPO - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong nửa đầu năm 2026 với lợi nhuận đạt 181 tỷ đồng - vượt xa kế hoạch năm. Doanh nghiệp này cũng đang tăng tốc tái cơ cấu toàn diện, chuẩn bị chuyển đổi mô hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Khối điều hành Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của VNR đạt 5.400 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ và hoàn thành 42,5% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của toàn tổng công ty đạt hơn 181 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch cả năm.

Đóng góp lớn vào kết quả chung này đến từ hoạt động của công ty mẹ với doanh thu đạt gần 1.694 tỷ đồng, tăng trưởng gần 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 50,6 tỷ đồng, đạt 506% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh bức tranh tài chính khả quan, VNR đang đứng trước bước ngoặt lịch sử về mặt thể chế khi chuẩn bị chuyển đổi mô hình từ tổng công ty sang tập đoàn, dưới sự định hướng của các cấp có thẩm quyền.

Để chuẩn bị cho mô hình tập đoàn, VNR đang rà soát và sửa đổi toàn bộ quy chế nội bộ cho phù hợp. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thành thoái vốn tại một số công ty cổ phần liên kết theo Quyết định số 562/QĐ-TTg của Thủ tướng, đồng thời chuẩn bị đưa vào hoạt động Chi nhánh Ban Quản lý dự án đường sắt và Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin đường sắt.

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Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của VNR đạt 5.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng. Ảnh: Lộc Liên.

Một trong những thay đổi lớn nhất về mặt vận hành của ngành đường sắt trong năm nay sẽ là việc bàn giao kết cấu hạ tầng từ ga Hà Nội đến Gia Lâm cho TP. Hà Nội, dự kiến diễn ra ngay trong quý II. Sự thay đổi này yêu cầu VNR phải xây dựng lại toàn bộ hành trình tàu khách phía Tây và tàu hàng chuyên tuyến phía Nam.

Nhằm bảo đảm an toàn và tính liên tục của mạng lưới, VNR đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý và địa phương nghiên cứu tổ chức vận tải tại khu vực đầu mối Hà Nội. Trọng tâm là việc rà soát an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng tuyến vành đai Giáp Bát - Văn Điển - Bắc Hồng - Yên Viên - Gia Lâm, nhằm đề xuất phương án nâng cấp, đầu tư đồng bộ.

Đối với các dự án đường sắt mới, VNR đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam rà soát, chuẩn xác nguồn nhân lực vận hành cho dự án đường sắt mới Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Doanh nghiệp lên phương án thành lập một đơn vị chuyên trách để tiếp nhận nhân sự đào tạo, đồng thời thống kê nhu cầu nhân lực đến năm 2030 theo từng chuyên ngành để đặt hàng đào tạo bài bản.

VNR cũng đang phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Lộc Liên
#Đường sắt Việt Nam #Tập đoàn #tài chính #tái cơ cấu #dự án đường sắt #công nghệ #quốc tế #VNR

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