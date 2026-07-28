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Kinh tế

'Sức khỏe' 3 doanh nghiệp xổ số tại Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Cần Thơ đánh giá, trong 20 doanh nghiệp có cổ phần nhà nước tại địa phương, chỉ 3 công ty xổ số kiến thiết có khả năng tăng trưởng hai con số năm nay, các doanh nghiệp nhà nước còn lại gặp nhiều khó khăn, khó có khả năng đạt tăng trưởng 2 con số.

UBND TP. Cần Thơ vừa báo cáo Bộ Tài chính về kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) trong năm 2025. Theo đó, hiện Cần Thơ đại diện vốn tại 20 DN, trong đó 6 DN 100% vốn nhà nước (trong đó có 3 công ty xổ số: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng), 8 DN do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn, 6 DN nhà nước nắm dưới 50% vốn điều lệ.

Tháng 4, UBND TP. Cần Thơ thống nhất chủ trương cho tạm dừng hoạt động, thực hiện thủ tục giải thể vì kinh doanh không hiệu quả với 3 DN có vốn góp nhà nước gồm: Công ty CP Bông Sen Hậu Giang, Công ty CP Tài nguyên và môi trường Hậu Giang, Công ty CP Quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Hậu Giang.

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UBND TP. Cần Thơ đánh giá, chỉ 3 công ty xổ số có thể tăng trưởng 2 con số trong năm nay.

UBND TP. Cần Thơ đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2026, và cả giai đoạn 5 năm (2026-2030) với các DN nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các DN, năm 2026, chỉ các công ty xổ số kiến thiết có khả năng tăng trưởng hai con số trong năm tài chính 2026, các DN nhà nước còn lại gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng được giao.

Đối với kế hoạch tăng trưởng 5 năm tới (2026-2030), với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%/năm theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND TP. Cần Thơ cho biết, hầu hết DN nhà nước đều báo cáo không có khả năng thực hiện. Nguyên nhân do đặc thù ngành nghề, quy mô hoạt động, điều kiện thị trường và tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của DN.

Theo UBND TP. Cần Thơ, các công ty xổ số đã được Bộ Tài chính ấn định phát hành 1,6 triệu vé/kỳ, không có chủ trương tăng vé, vì xổ số là ngành vui chơi có thưởng, nên không thể tăng trưởng thêm nữa. Mặt khác, thị trường vé số đã bão hòa, có công ty tỷ lệ tiêu thụ đã sụt giảm, nếu tăng thêm vé sẽ gây áp lực lớn cho người bán vé số.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Cần Thơ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng xem xét quy định, hoặc hướng dẫn cụ thể mức tăng trưởng phù hợp đối với từng lĩnh vực, ngành nghề và từng nhóm DN nhà nước.

UBND TP. Cần Thơ đang nắm giữ 100% vốn điều lệ của 3 công ty xổ số gồm: Xổ số Cần Thơ (vốn điều lệ hơn 649 tỷ đồng); Xổ số Sóc Trăng (vốn điều lệ hơn 455 tỷ đồng); Xổ số Hậu Giang (vốn điều lệ 500 tỷ đồng).

Cùng với 3 công ty TNHH MTV gồm: Nông nghiệp Cờ Đỏ (vốn điều lệ 101 tỷ đồng); Nông nghiệp Sông Hậu (vốn điều lệ hơn 110 tỷ đồng); Lâm nghiệp Sóc Trăng (vốn điều lệ hơn 35 tỷ đồng).

Cảnh Kỳ
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