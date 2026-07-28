Gia Lai thành lập trung tâm giải mã lượng tử Quang Trung: Bệ phóng công nghệ tương lai

Ngày 28/07/2026, Trường Đại học Quang Trung đã ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung và chính thức công bố chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tương lai tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

Tham dự chương trình có Ông Trần Hồng Thái – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST), Ông Phạm Anh Tuấn – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung.

Trên bản đồ khoa học thế giới, công nghệ lượng tử không còn là khái niệm lý thuyết mà đã trở thành trụ cột cốt lõi của cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo. Các cường quốc lớn đang đổ hàng tỷ USD vào cuộc đua tính toán lượng tử nhằm tái định hình an ninh mạng, tài chính, y sinh và trí tuệ nhân tạo.

Tại Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của làn sóng này, Chính phủ và các địa phương đang đẩy mạnh xây dựng nền móng để "đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng". Việc tỉnh Gia Lai trở thành địa phương tiên phong trên cả nước công bố chuỗi sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề “Kết nối lượng tử – Làm chủ công nghệ – Đột phá phát triển” là một minh chứng rõ nét.

Trong bức tranh chiến lược vĩ mô đó, ở hợp phần Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quang Trung triển khai Trung tâm Giải mã Lượng tử và Khu triển lãm công nghệ, biến nơi đây thành "trái tim" nuôi dưỡng hệ sinh thái công nghệ cao của khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại học Quang Trung ký kết hợp tác trong lĩnh vực lượng tử cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

Theo đó, Trường Đại học Quang Trung hợp tác cùng Công ty Công nghệ Lượng tử Quandela, Viện lượng tử Mở (OQI), Quanova và dưới sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) nhằm kết nối mạng lưới lượng tử toàn cầu, ra mắt và vận hành Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung. Dịp này, nhà trường cũng chính thức công bố chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Quang Trung chia sẻ:“Việc thành lập Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung không chỉ dừng lại ở một dự án nghiên cứu đơn thuần, mà là sứ mệnh tiên phong của nhà trường nhằm xây dựng nền giáo dục trọng trách, rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và thế giới. Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, nơi thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tiếp cận kiến thức lượng tử mà còn trực tiếp làm chủ và sáng tạo ra những công nghệ của tương lai.”

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các nhà khoa học, đơn vị đồng hành tham quan Trung tâm.

Trung tâm công nghệ cao này không chỉ là không gian chuyên biệt phục vụ trưng bày, quảng bá khoa học cơ bản dành cho học sinh, sinh viên và khách tham quan, mà còn đóng vai trò lan tỏa tri thức, khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Sự ra đời của Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung đặt nền móng cho kế hoạch thành lập Trung tâm Tính toán Lượng tử và AI của Trường Đại học Quang Trung. Với hạ tầng phòng lab hiện đại, nơi đây tập trung nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và ứng dụng công nghệ lượng tử vào các ngành trọng điểm như an ninh mạng, tài chính - ngân hàng, y sinh, AI và vật liệu mới. Trung tâm hướng đến mục tiêu phát triển công nghệ lõi, phần cứng máy tính, từ đó tự chủ thiết kế, lắp ráp, thương mại hóa thiết bị lượng tử và đưa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Toàn cảnh ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung.

Ngoài ra, chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam góp phần kết nối trải nghiệm với giáo dục, đào tạo với nghiên cứu, nhà trường với chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế. Đây chính là một trong những bước đi quan trọng để từng bước biến khát vọng xây dựng một thế hệ Việt Nam làm chủ công nghệ lượng tử thành hiện thực – bắt đầu từ nhận thức, tiếp nối bằng tri thức, năng lực và những giá trị được kiến tạo cho tương lai. Các đối tác phối hợp đào tạo gồm: Quandela (Pháp), OQI (Thuỵ Sỹ).

Song song đó, cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026) cũng đã được triển khai. Sân chơi tầm cỡ quốc tế này được tổ chức nhằm phát hiện, tuyển lựa và đào tạo chuyên sâu những nhân tài xuất sắc nhất trong lĩnh vực lượng tử.

Bên cạnh việc thiết lập hạ tầng nghiên cứu, Trường Đại học Quang Trung và Nam A Bank sẽ đồng hành xuyên suốt cùng cuộc thi Quantathon Gia Lai 2026. Sự chung tay giữa hai đơn vị không chỉ đảm bảo bệ phóng vững chắc về mặt học thuật lẫn nguồn lực tổ chức, mà còn mở ra cơ hội cọ xát trực tiếp cho các thí sinh với các chuyên gia hàng đầu từ Mạng lưới Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Dự án lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung mang tính chất hợp tác quốc tế sâu rộng, định vị đây là điểm đấu nối chiến lược nằm trong mạng lưới lượng tử toàn cầu khi làn sóng này bùng nổ trên thế giới.

Đại diện Nam A Bank cho biết:“Đồng hành toàn diện cùng các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế về lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung, Nam A Bank tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc kiến tạo nền tảng công nghệ cao, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho một chu kỳ phát triển công nghệ mới đột phá của Việt Nam.”