Boeing lỗ vượt dự báo

TPO - Boeing vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với khoản lỗ lớn hơn dự kiến của giới phân tích do phải tiếp tục gánh thêm chi phí cho chương trình chế tạo chuyên cơ Tổng thống Mỹ Air Force One. Dù vậy, hãng sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ vẫn ghi nhận dòng tiền tự do dương và giữ nguyên mục tiêu tài chính cho cả năm.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 28/7, Boeing ghi nhận khoản lỗ ròng 428 triệu USD trong quý II, sau khi trích lập thêm 280 triệu USD chi phí cho chương trình thay thế hai chuyên cơ Air Force One. Khoản chi này chủ yếu đến từ việc tăng chi phí kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao hai máy bay vào năm 2028, sau nhiều năm trì hoãn.

Khoản lỗ cốt lõi trên mỗi cổ phiếu của Boeing ở mức 0,76 USD, cao hơn đáng kể so với mức lỗ 0,30 USD/cổ phiếu mà các chuyên gia được LSEG khảo sát dự báo. Tuy nhiên, kết quả này vẫn cải thiện so với mức lỗ 1,24 USD/cổ phiếu trong cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng trong báo cáo tài chính là dòng tiền tự do đạt 631 triệu USD, đảo chiều so với mức âm 200 triệu USD của quý II/2025. Boeing cho biết kết quả này chủ yếu nhờ các khoản thanh toán từ khách hàng cao hơn dự kiến, giúp cải thiện đáng kể tình hình dòng tiền.

Thông tin tích cực về dòng tiền đã hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, đưa cổ phiếu Boeing tăng hơn 1,5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường.

Boeing vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với khoản lỗ lớn hơn dự kiến của giới phân tích. Ảnh: Reuters.

Nhà sản xuất máy bay Mỹ vẫn giữ nguyên mục tiêu tạo ra 1-3 tỷ USD dòng tiền tự do trong năm 2026. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây sẽ là năm đầu tiên kể từ năm 2023 hãng ghi nhận dòng tiền tự do dương, trong bối cảnh sản lượng dòng máy bay thân hẹp 737 MAX - sản phẩm bán chạy nhất của Boeing đang được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, hãng tăng chi đầu tư trong quý II nhằm mở rộng năng lực sản xuất dòng máy bay thân rộng 787 Dreamliner tại bang South Carolina (Nam Carolina), đồng thời nâng cấp cơ sở sản xuất máy bay quân sự tại khu vực St. Louis, bang Missouri.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Boeing vẫn đang thực hiện hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD ký từ năm 2018 để chế tạo hai máy bay 747-8 thay thế đội chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, dự án hiện đã chậm tiến độ khoảng 4 năm và vượt ngân sách hơn 1 tỷ USD, trở thành một trong những chương trình gây nhiều áp lực tài chính nhất đối với hãng.

Trong thời gian chờ hai chuyên cơ mới hoàn thành, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp nhận một chiếc Boeing 747-8 do Qatar trao tặng để tạm thời đảm nhiệm vai trò Air Force One. Tuy nhiên, ông cho biết chiếc máy bay sẽ sớm được đưa đi nâng cấp sau khi xuất hiện những lo ngại liên quan đến các tiêu chuẩn và tính năng an ninh.