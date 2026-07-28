Gia Lai muốn đón khách quốc tế bằng chuyến bay thuê bao

Ngày 28/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Cục Du lịch quốc gia hỗ trợ tỉnh khai thác các chuyến bay charter (thuê chuyến) quốc tế phục vụ phát triển du lịch.

Tỉnh Gia Lai đang đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Trương Định.

Nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không sau đầu tư, mở rộng thị trường khách quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch quốc gia quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm. Đặc biệt, kết nối các tập đoàn lữ hành, doanh nghiệp du lịch quốc tế để xây dựng các chương trình đưa khách đến Gia Lai bằng các chuyến bay charter; hỗ trợ lồng ghép các sản phẩm, sự kiện của tỉnh Gia Lai vào chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch và thu hút khách quốc tế, quan tâm xem xét các chính sách hỗ trợ khai thác thị trường khách quốc tế trọng điểm, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường Đông Bắc Á; tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm các chương trình khai thác khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay charter.

Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng sớm đồng ý chủ trương thực hiện việc tiếp nhận toàn bộ tài sản dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát, làm cơ sở thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác; cho phép thực hiện bàn giao từng phần, hạng mục đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, nhằm rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành thực tế; chỉ đạo các đơn vị liên quan quan tâm, hỗ trợ tỉnh Gia Lai sớm hoàn thành các thủ tục để thực hiện bay hiệu chuẩn theo kế hoạch để sớm đưa vào vận hành khai thác thương mại các chuyến bay charter.

Tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch, với lợi thế "rừng vàng, biển bạc".

Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch Gia Lai thông qua hệ thống các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; kết nối các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế có nhu cầu hợp tác phát triển du lịch. Phối hợp giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hiệp hội du lịch, hãng hàng không và các nhà đầu tư quan tâm đến việc khai thác các đường bay charter quốc tế đến Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, kiểm dịch, hải quan, xuất nhập cảnh, chuyển đổi số, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành để sớm đưa các chuyến bay charter quốc tế vào khai thác hiệu quả.