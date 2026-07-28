Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Phương án chuyển bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Lộc Liên

TPO - Theo phương án Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng, sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ ngày 1/12 năm nay. Các chuyến bay quốc tế sẽ từng bước được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, nhằm bảo đảm vận hành ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành - TP. Đồng Nai, về phương án tổ chức khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất - TPHCM sau khi tham vấn các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các hãng hàng không.

Theo phương án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất và được Cục HKVN đánh giá phù hợp, việc chuyển đổi hoạt động khai thác sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn, bám sát chu kỳ điều hành lịch bay quốc tế, nhằm bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra đồng bộ và an toàn.

1-5.jpg
Máy bay Vietnam Airlines đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 19/12/2025.

Từ ngày 1/12/2026-27/3/2027, các hãng hàng không được khuyến khích khai thác các đường bay quốc tế, bao gồm cả vận tải hàng hóa tại Long Thành theo nhu cầu của từng hãng.

Từ ngày 28/3-29/10/2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài cùng hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành.

Từ ngày 30/10/2027-25/3/2028, toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại cũng sẽ chuyển sang sân bay Long Thành, ngoại trừ các đường bay quốc tế ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Theo Cục HKVN, lộ trình trên vừa đáp ứng mục tiêu đầu tư của dự án giai đoạn một, vừa tạo điều kiện để các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đơn vị khai thác cảng và cơ quan quản lý chủ động chuẩn bị nhân lực...

Cục HKVN nhận định việc triển khai phương án phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành đồng bộ hạ tầng sân bay, hệ thống bảo đảm hoạt động bay, mạng lưới giao thông kết nối và các dịch vụ phục vụ khai thác. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi về giá dịch vụ hàng không, điều phối slot và hỗ trợ doanh nghiệp cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các hãng chuyển hoạt động sang Long Thành theo đúng lộ trình.

long-thanh.jpg
Sân bay Long Thành hiện tại. Ảnh: ACV.

Với hành khách, Cục HKVN cho rằng, cần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, phát triển vận tải hành khách công cộng và cung cấp đầy đủ thông tin để hạn chế nhầm lẫn trong quá trình đi lại giữa hai sân bay. Riêng lĩnh vực logistics hàng không, cơ quan này đề nghị tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối với cảng biển, trung tâm logistics và mạng lưới giao thông khu vực nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa.

Cơ quan này kiến nghị thống nhất thời điểm chính thức mở cửa khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 1/12 năm nay.

Về cơ chế hỗ trợ khai thác, Cục HKVN đề xuất được giao xây dựng phương án điều phối slot trong giai đoạn chuyển đổi, trong đó có cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với các hãng chuyển hoạt động sang Long Thành theo quy định....

Dự án Cảng HKQT Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, quy hoạch gần 5.000 ha tại Đồng Nai, triển khai theo ba giai đoạn. Khi hoàn thành, sân bay có công suất 100 triệu hành khách mỗi năm, riêng giai đoạn 1 đạt 25 triệu khách/năm.

Theo ACV, đến cuối tháng 6, các hãng hàng không trong nước đều đã đăng ký khai thác tại Long Thành. Vietnam Airlines dự kiến chuyển 4 đường bay quốc tế từ TP HCM; Vietjet cam kết khai thác ít nhất hai đường bay quốc tế; Vietravel Airlines dự kiến khai thác từ cuối năm nay. Ngoài ra, đại diện 34 hãng hàng không nước ngoài đã khảo sát, chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác dự kiến từ tháng 12 năm nay.

Lộc Liên
#sân bay Long Thành #chuyển bay quốc tế #Tân Sơn Nhất #hàng không Việt Nam #dự án hàng không #ACV

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe