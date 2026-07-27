'Không có ngoại lệ' vụ bà bán hoa quả nổi tiếng Nha Trang bị xử phạt

Cơ quan chức năng cho biết việc xử lý vi phạm "dì Mai hoa quả" cho thấy Nha Trang kiên quyết "không có ngoại lệ", song cũng tính đến sinh kế lâu dài cho người dân.

Cơ quan chức năng cho biết việc xử lý vi phạm "dì Mai hoa quả" cho thấy Nha Trang kiên quyết "không có ngoại lệ", song cũng tính đến sinh kế lâu dài cho người dân.

Du khách Anh Louis gặp "dì Mai" trên bãi biển Nha Trang hồi tháng 2. Ảnh: @local__lou/Instagram.

Bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), người bán hàng rong nổi tiếng với câu hát Mango, pineapple, banana, watermelon từng lan truyền trên mạng xã hội toàn cầu, vừa được yêu cầu viết cam kết không bán hàng rong khu vực cấm dọc bờ biển Nha Trang.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều người cho rằng bà đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang tới bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc xử lý trường hợp của bà Mai không nằm ngoài chủ trương lập lại trật tự đô thị và hoạt động kinh doanh trên các tuyến phố du lịch trọng điểm.

Không có ngoại lệ

Hiện Nha Trang có 28 tuyến đường cấm bán hàng rong, trong đó có nhiều trục đường du lịch như Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn và Phạm Văn Đồng. Dù tình trạng bán hàng rong trên các tuyến này đã giảm, hoạt động buôn bán tự phát vẫn xuất hiện tại một số khu vực, đặc biệt dọc đường Trần Phú và công viên bờ biển Nha Trang.

Cuối tháng 7, mạng xã hội lan truyền đoạn video do một du khách Nga ghi lại cảnh bà Mai bị lực lượng chức năng thu giữ gánh hàng rong. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, cho biết tổ liên ngành phát hiện bà Mai bán hàng trên tuyến đường có gắn biển cấm vào ngày 22/7.

Trước đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu chấp hành quy định. Sau khi bà tiếp tục tái phạm, tổ công tác quyết định thu giữ quang gánh bán hàng.

Bà Mai nổi tiếng với cách nói chuyện vui vẻ, hào sảng với du khách nước ngoài. Ảnh:@local__lou/Instagram.

Theo đại diện UBND phường, trường hợp này không bị xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ áp dụng biện pháp thu giữ tang vật theo quy định. Sau khi bà Mai viết cam kết không tiếp tục bán hàng rong tại khu vực cấm, địa phương đã trả lại toàn bộ hàng hóa.

Ông Thinh khẳng định dù bà Mai nổi tiếng trên mạng xã hội và được nhiều người gọi vui là "đại sứ du lịch" của Nha Trang, việc xử lý vi phạm "không có ngoại lệ".

Bà Mai từng trở thành hiện tượng mạng sau khi xuất hiện trong video của một du khách Anh hồi đầu năm, thu hút gần 40 triệu lượt xem. Trong đoạn video, bà gây ấn tượng khi hát câu mở đầu ca khúc Hello của Lionel Richie, rồi chuyển sang rao tên các loại trái cây bằng tiếng Anh: "Mango, pineapple, banana, watermelon".

Sau đó, nhạc sĩ Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) thực hiện bản phối "song ca" cùng bà Mai trên YouTube với tên Mango, Pineapple, Banana, Watermelon, thu hút gần 2 triệu lượt xem chỉ sau hơn một tuần, giúp hình ảnh người bán hàng rong ở Nha Trang được nhiều khán giả quốc tế biết đến.

Biển Nha Trang đông đúc du khách dịp hè 2023. Ảnh: Xuân Hoát.

Nha Trang đang tăng cường kiểm tra, lập lại trật tự đô thị của địa phương. Chính quyền đặt mục tiêu không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, cũng như hoạt động bán hàng rong trên các tuyến phố cấm, nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện.

Trước đó, phường đã ban hành nội quy công viên bờ biển với 10 hành vi bị cấm, trong đó có việc sử dụng mặt bằng công viên để buôn bán và kinh doanh dịch vụ nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hồi tháng 5, địa phương cũng xử phạt hơn 3 triệu đồng người bán kem bị du khách phản ánh "chặt chém". Người này bị xác định có 3 hành vi vi phạm gồm bán hàng trên tuyến phố cấm, điều khiển xe máy vào khu vực cấm và không niêm yết giá.

Hướng đến sinh kế lâu dài

Theo ông Ngô Khắc Thinh, chủ trương cấm bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang đã được áp dụng từ nhiều năm nhằm bảo đảm trật tự hoạt động kinh doanh.

Các hộ kinh doanh phải đáp ứng những yêu cầu về niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm và các điều kiện quản lý khác. Nếu để tình trạng buôn bán tự phát tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ chèo kéo, "chặt chém" du khách.

Tuy nhiên, với những trường hợp như bà Mai - người đã gắn bó với nghề bán hàng rong trên bãi biển hàng chục năm - địa phương cho biết đang tính toán giải pháp lâu dài thay vì chỉ xử lý vi phạm.

Đường Trần Phú, một trong những tuyến đường cấm bán hàng rong ở phường Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát.

Theo đó, phường dự kiến quy hoạch các khu chợ đêm và điểm kinh doanh ăn vặt tập trung để bố trí người bán hàng rong cùng các hộ có nhu cầu vào buôn bán. Hoạt động kinh doanh sẽ được tổ chức theo khung giờ cố định và chịu sự quản lý chặt chẽ hơn.

Người bán phải đáp ứng các điều kiện như khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm nguồn gốc hàng hóa, tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và các yêu cầu liên quan. "Khi hình thành các khu chợ đêm, khu bán hàng ăn vặt sẽ bảo đảm tính thẩm mỹ, an toàn vệ sinh thực phẩm và thuận lợi cho công tác quản lý", ông Thinh nói.

Theo lãnh đạo địa phương, do vẫn còn nhiều người dân phụ thuộc vào nghề bán hàng rong để mưu sinh nên việc cấm tuyệt đối ngay lập tức là không khả thi. Quy hoạch các điểm kinh doanh tập trung được kỳ vọng sẽ hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và bảo đảm sinh kế cho người dân, đặc biệt khi đề án phát triển kinh tế đêm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Du khách tắm biển Nha Trang dịp hè 2023. Ảnh: Xuân Hoát.

Theo đề án phát triển kinh tế đêm của Khánh Hòa, giai đoạn 2023-2025 tập trung khai thác các dịch vụ và không gian đêm hiện có.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình kinh tế đêm toàn diện, từng bước thu hút đầu tư vào các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng quy mô lớn, hình thành những "không gian sống về đêm" chuyên biệt để du khách lưu trú, trải nghiệm và chi tiêu trong cùng một quần thể.

Với lợi thế về biển, khí hậu ôn hòa, lượng khách quốc tế lớn và văn hóa bản địa phong phú, Nha Trang được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế đêm của cả nước.