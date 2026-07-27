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Hàng không - Du lịch

Trung Quốc hủy hơn 1.800 chuyến bay, đường sắt Quảng Đông tê liệt

Ngọc Ánh

TPO - Bão Noul - cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm đến nay - khiến toàn bộ dịch vụ đường sắt bị ngưng trệ hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn và gây mưa lớn trên diện rộng ở miền nam Trung Quốc.

Các tuyến đường sắt cao tốc và nhiều chuyến bay trên khắp tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã bị hủy trong ngày 26/7 (theo giờ địa phương) sau khi bão Noul đổ bộ vào tỉnh này, gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực miền nam Trung Quốc.

Noul - cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm đến nay - đã đổ bộ vào thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, vào khoảng 3h50 sáng 26/7.

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Thuyền đánh cá tìm nơi trú ẩn tại Quảng Đông. Ảnh: CCTV

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ về bão đầu tiên trong năm vào tối 25/7. Đây là cấp cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm bốn cấp.

Trong khi đó, toàn bộ dịch vụ đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Đông đã bị tạm dừng. Các chuyến bay đi và đến các thành phố như Thâm Quyến, Phật Sơn, Yết Dương, Huệ Châu và Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) cũng bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không Umetrip, tính đến 14h chiều 26/7, các hãng hàng không nội địa đã hoãn, hủy hơn 1.800 chuyến bay, trong khi tổng cộng 34 sân bay đã phát cảnh báo về thời tiết xấu.

Tính đến trưa 26/7, sân bay quốc tế Thâm Quyến hủy 418 chuyến bay khởi hành và 342 chuyến bay đến, theo dữ liệu của Umetrip. Hoạt động tại sân bay Hạ Môn vẫn được duy trì, nhưng ít nhất 35 chuyến bay đã bị hủy và nhiều chuyến khác bị chậm.

Một số tỉnh đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất về lũ quét. Chính quyền địa phương được khuyến cáo phải đặc biệt chú ý đến các khu vực gần sông, công trường xây dựng, thung lũng và cầu.

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Những con sóng đánh vào cầu tàu ở Kennedy Town trong cơn bão Noul. Ảnh: Karma Lo.

12 thành phố, trong đó có Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải... đã áp dụng các biện pháp "năm tạm dừng" toàn phần hoặc một phần, tạm dừng việc học tập, làm việc, sản xuất, vận tải và các hoạt động kinh doanh.

Nhà chức trách Trung Quốc đã sơ tán hơn 340.000 người ở tỉnh Quảng Đông.

Theo CCTV, tốc độ di chuyển chậm của cơn bão có thể khiến mưa kéo dài đến ngày 28/7, với tầm ảnh hưởng lan rộng đến các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông.

Ngọc Ánh
SCMP
#bão Noul #Trung Quốc #đường sắt #hàng không #Quảng Đông #mưa lớn #bão

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