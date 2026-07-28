Lỡ hẹn mở cửa bãi biển Việt Nam trong top đẹp nhất thế giới

TPO - Được vinh danh trong top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026, nhưng Soi Sim vẫn chưa thể đón khách như kỳ vọng. Dù chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng và Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tích cực tháo gỡ vướng mắc, lời hẹn mở cửa bãi tắm vẫn chưa thành hiện thực.

Lời hẹn tháng 7 lại lùi sang tháng 8

Những ngày cuối tháng 7, không khí cải tạo, sửa chữa tại đảo Soi Sim đã trầm xuống. Khu nhà dịch vụ, nhà vệ sinh, đường dạo ven biển, điểm ngắm cảnh và nhiều hạng mục phụ trợ đã được chủ đầu tư khẩn trương sửa chữa trước đó, tất cả chỉ còn chờ ngày được mở cửa trở lại.

Bãi biển Soi Sim nằm trên vịnh Hạ Long.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều công trình từng xuống cấp nay đã cơ bản được hoàn thiện. Bãi tắm được dọn vệ sinh, bổ sung cát, chỉnh trang cảnh quan. Các tuyến đường gỗ, lan can, bậc lên khu rừng sim cũng đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Song song với việc cải tạo hạ tầng, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đang phối hợp với các cơ quan liên quan và chủ đầu tư tháo gỡ các thủ tục về đất đai, giao rừng và các giấy phép cần thiết để đưa dự án vào khai thác.

Đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết, mục tiêu hiện nay là đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động trong tháng 8. Tuy nhiên, điều khiến doanh nghiệp du lịch băn khoăn là đây không phải lần đầu tiên mốc thời gian được đưa ra.

Tháng 6 vừa qua, sau khi kiểm tra hiện trạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử từng cho biết sẽ cố gắng mở cửa bãi tắm ngay trong tháng 7. Đến nay, kế hoạch tiếp tục phải lùi thêm.

Đoàn công tác làm việc tại đảo Soi Sim cuối tháng 6.

Việc thay đổi thời điểm mở cửa khiến nhiều chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long mong muốn các cơ quan chức năng sớm chốt lịch chính thức để doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình và bán tour.

Theo các doanh nghiệp, nhiều năm nay, du khách luôn thắc mắc vì sao trong vé tham quan tuyến 2 vẫn có điểm dừng Soi Sim nhưng tàu lại không được đưa khách lên đảo.

Không thể để danh hiệu quốc tế chỉ nằm trên giấy

Bị bỏ hoang nhiều năm nay, nhưng Soi Sim nóng trở lại sau khi bãi biển này được tổ chức xếp hạng bãi biển có trụ sở tại Mỹ đưa vào Cẩm nang bãi biển toàn cầu thường niên Corona Beach 100 năm 2026. Danh hiệu là tín hiệu tích cực đối với du lịch Quảng Ninh, nhưng cũng vô tình làm nổi rõ nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm qua.

Giữa vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, một bãi biển được quốc tế vinh danh vẫn chưa thể mở cửa đón khách vì những vướng mắc về thủ tục hành chính. Trong khi đó, bãi tắm Ti-tốp, điểm tắm biển duy nhất đang khai thác trên vịnh Hạ Long, luôn trong tình trạng quá tải vào mỗi mùa hè.

Soi Sim lọt top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Không mở cửa được bãi biển Soi Sim không chỉ đồng nghĩa với việc tiếp tục lãng phí hàng loạt công trình đã đầu tư và một tài nguyên du lịch hiếm có, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của du khách. Bởi trong giá vé tham quan tuyến 2 hiện nay vẫn bao gồm hoạt động tắm biển tại Soi Sim.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, mặc dù chủ đầu tư đang tiếp tục tôn tạo bãi tắm và hoàn thiện các hạng mục xuống cấp, song vẫn còn nhiều nội dung liên quan đến thủ tục pháp lý chưa được giải quyết dứt điểm. Điều đó đồng nghĩa nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn vẫn hiện hữu.

Sau nhiều năm chờ đợi, điều doanh nghiệp và du khách cần lúc này không phải thêm một mốc thời gian mới, mà là một quyết định mở cửa chính thức.

Nếu Soi Sim tiếp tục lỗi hẹn, danh hiệu "Top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới" sẽ chỉ dừng lại ở việc công bố đơn thuần, còn một tài nguyên du lịch quý giá giữa lòng vịnh Hạ Long vẫn tiếp tục bị bỏ phí.