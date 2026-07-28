Những chuyến bay đầu tiên hiệu chuẩn đường băng mới ở Phú Quốc

TPO - Trong 2 ngày, dù ảnh hưởng bởi mưa lớn, những chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc diễn ra thành công, sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (An Giang) cho biết, trong ngày 27-28/7, những chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường cất hạ cánh số 2 đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.

Chuyến bay hiệu chuẩn được thực hiện bằng dòng máy bay Beechcraft B300 King Air 350ER, để kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống thiết bị dẫn đường trên đường băng mới hoàn thành. Trong 2 ngày, máy bay đã thực hiện nhiều lần cất và hạ cánh, với nhiều bài bay kỹ thuật.

Tàu bay thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc.

Ông Võ Hữu Trí - Đài trưởng Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc - cho biết, mùa mưa ở Phú Quốc thường diễn biến nhanh, kèm giông, tầm nhìn giảm. Do đó, việc đường băng mới đưa trang bị và vận hành hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME, hệ thống đèn tiếp cận và đèn PAPI sẽ nâng cao độ an toàn và khả năng hoạt động liên tục của sân bay.

Ông Lê Minh Thuận - Trưởng bộ phận Hạ tầng dự án sân bay Phú Quốc - cho hay, đường băng số 2 hoàn thành sau 8 tháng thi công, trong điều kiện vừa phải đảm bảo an toàn khai thác. "Có những đêm, lực lượng thi công chỉ có 1-2 giờ để làm việc trước khi phải rút toàn bộ máy móc, thiết bị để mở lại cho khai thác bay", ông Thuận nói.

Để đạt tiến độ trong thời tiết mưa nhiều, theo Thuận, chủ đầu tư, nhà thầu đã phải thay vật liệu đắp nền đất sang cát để giảm phụ thuộc vào thời tiết. Doanh nghiệp vẫn trả lương cho công nhân phải nghỉ làm vì mưa để giữ nhân lực. Cùng đó, các nhà thầu lắp đặt các lán có mái che ngay trên công trường để công nhân trú mưa, nghỉ tạm khi nắng nóng.

Dù mưa lớn và tầm nhìn hạn chế, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại sân bay Phú Quốc vẫn diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.

Sau khi hoàn tất quá trình hiệu chuẩn, đường băng mới sẽ được đưa vào khai thác 24/24 giờ, góp phần nâng cao năng lực khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đường cất hạ cánh số 2 thuộc Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Đường băng dài 3,3km, rộng 45m, đạt chuẩn Code E của ICAO, đáp ứng khai thác các dòng máy bay thân rộng như B787, A350 và tương đương trở xuống.

Kiểm soát viên không lưu Phú Quốc giám sát chuyến bay đầu tiên hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2.