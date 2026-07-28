Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Những chuyến bay đầu tiên hiệu chuẩn đường băng mới ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Trong 2 ngày, dù ảnh hưởng bởi mưa lớn, những chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc diễn ra thành công, sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (An Giang) cho biết, trong ngày 27-28/7, những chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường cất hạ cánh số 2 đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.

Chuyến bay hiệu chuẩn được thực hiện bằng dòng máy bay Beechcraft B300 King Air 350ER, để kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống thiết bị dẫn đường trên đường băng mới hoàn thành. Trong 2 ngày, máy bay đã thực hiện nhiều lần cất và hạ cánh, với nhiều bài bay kỹ thuật.

bay-hieu-chuan-duong-bang-cat-ha-canh-so-2-1-1-9941.jpg
Tàu bay thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc.

Ông Võ Hữu Trí - Đài trưởng Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc - cho biết, mùa mưa ở Phú Quốc thường diễn biến nhanh, kèm giông, tầm nhìn giảm. Do đó, việc đường băng mới đưa trang bị và vận hành hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME, hệ thống đèn tiếp cận và đèn PAPI sẽ nâng cao độ an toàn và khả năng hoạt động liên tục của sân bay.

Ông Lê Minh Thuận - Trưởng bộ phận Hạ tầng dự án sân bay Phú Quốc - cho hay, đường băng số 2 hoàn thành sau 8 tháng thi công, trong điều kiện vừa phải đảm bảo an toàn khai thác. "Có những đêm, lực lượng thi công chỉ có 1-2 giờ để làm việc trước khi phải rút toàn bộ máy móc, thiết bị để mở lại cho khai thác bay", ông Thuận nói.

Để đạt tiến độ trong thời tiết mưa nhiều, theo Thuận, chủ đầu tư, nhà thầu đã phải thay vật liệu đắp nền đất sang cát để giảm phụ thuộc vào thời tiết. Doanh nghiệp vẫn trả lương cho công nhân phải nghỉ làm vì mưa để giữ nhân lực. Cùng đó, các nhà thầu lắp đặt các lán có mái che ngay trên công trường để công nhân trú mưa, nghỉ tạm khi nắng nóng.

anh-man-hinh-2026-07-28-luc-114831-4586.png
Dù mưa lớn và tầm nhìn hạn chế, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại sân bay Phú Quốc vẫn diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.

Sau khi hoàn tất quá trình hiệu chuẩn, đường băng mới sẽ được đưa vào khai thác 24/24 giờ, góp phần nâng cao năng lực khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đường cất hạ cánh số 2 thuộc Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Đường băng dài 3,3km, rộng 45m, đạt chuẩn Code E của ICAO, đáp ứng khai thác các dòng máy bay thân rộng như B787, A350 và tương đương trở xuống.

anh-man-hinh-2026-07-28-luc-114747.png
Kiểm soát viên không lưu Phú Quốc giám sát chuyến bay đầu tiên hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã phục vụ gần 4,5 triệu lượt hành khách, tăng hơn 1,2 triệu lượt (gần 38%) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cất, hạ cánh đạt gần 28.000 lượt, tăng hơn 8.500 chuyến, tương đương tăng gần 44%.

Nhật Huy
#đường băng số 2 #chuyến bay hiệu chuẩn #sân bay Phú Quốc #An Giang #APEC 2027

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe