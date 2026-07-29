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Kinh tế

Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam

Luân Dũng

TPO - Thị trường tài chính Việt Nam sẽ được cải cách toàn diện theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập với khu vực, thế giới, trở thành động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, liên tục đến năm 2045.

Đây là mục tiêu được đặt ra trong Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký phê duyệt ngày 27/7.

Thị trường chứng khoán đạt khoảng 15% GDP

Đề án xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng thị trường tài chính Việt Nam phát triển đồng bộ, hiện đại và hội nhập với khu vực và thế giới; có cấu trúc cân đối, hợp lý, đủ khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo định hướng đến năm 2045, thị trường tài chính Việt Nam phấn đấu đạt trình độ phát triển cao, vận hành theo nguyên tắc thị trường với hệ thống thể chế, hạ tầng, sản phẩm, nhà đầu tư và cơ chế quản lý, giám sát tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

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Thị trường chứng khoán giữ vai trò trọng yếu trong huy động vốn. Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán giữ vai trò trọng yếu trong huy động vốn trung và dài hạn; hệ thống ngân hàng phát triển theo hướng an toàn, hiện đại; thị trường bảo hiểm phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam từng bước trở thành cấu phần quan trọng trong kết nối dòng vốn, dịch vụ tài chính và các định chế tài chính trong khu vực.

Đề án đặt mục tiêu phát triển thị trường tài chính theo hướng cân bằng về cơ cấu, tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các cấu phần của thị trường. Trọng tâm là phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán theo hướng công khai, minh bạch, mở rộng quy mô và tăng chiều sâu.

Theo mục tiêu đến năm 2030, giá trị tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán đạt khoảng 15% GDP; tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP.

Định hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh

Đề án được ban hành cũng nhấn mạnh mục tiêu hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển ngân hàng số, tài chính toàn diện và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

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Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng.

Đối với thị trường bảo hiểm, mục tiêu là phát triển toàn diện, an toàn, bền vững, đóng góp tích cực cho ổn định tài chính, an sinh xã hội và đầu tư dài hạn.

Để thực hiện các mục tiêu, Đề án xác định tám nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, Đề án tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh, tiền tệ - tín dụng, bảo hiểm và thị trường tài sản mã hóa.

Đối với thị trường tiền tệ - tín dụng, Đề án tiếp tục thúc đẩy tài chính toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho người dân; định hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Các nhóm giải pháp còn lại tập trung vào phát triển cơ sở nhà đầu tư; phát triển các định chế tài chính trung gian và các tổ chức cung cấp dịch vụ; nâng cấp hạ tầng thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường hội nhập tài chính, nâng hạng thị trường chứng khoán và triển khai Trung tâm tài chính quốc tế…

Luân Dũng
#thị trường tài chính #chứng khoán #ngân hàng #hội nhập #phát triển bền vững #Việt Nam #đề án

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